Политика

Верховная рада одобрила разрыв Договора о дружбе с Россией
Коммерсантъ
09:09

Верховная Рада ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает УНН. За разрыв соглашения проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Коммерсантъ09:09
с чего всё началось
Верховная Рада приняла законопроект
 о прекращении действия Договора о дружбе и Сотрудничестве между Украиной и Россией, говорится на сайте парламента.
Новая газета07:33

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Верховная рада одобрила разрыв Договора о дружбе с Россией

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Верховная рада поддержала расторжение договора о дружбе с Россией

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Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

RT на русском07:27

Сделать выборы: почему Киеву важно сейчас разорвать «Большой договор» с Россией

Известия08:26
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика

Лукашенко извинился перед Путиным за спор о ценах на газ

Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене газа, который произошел между ними на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 11:45
Политика

Захарова оценила решение Рады разорвать договор о дружбе с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому пограничникам страны разрешено стрелять без предупреждения и на поражение в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.
Обновлено в 11:32
Политика

Военные из США провели внеплановый полет над Украиной

США и союзники провели внеплановый полет над Украиной из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.
Обновлено в 11:41
Политика

Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.
Обновлено в 11:17
Политика

Французские власти опасаются государственного переворота, пишут СМИ

Власти Франции опасаются попытки государственного переворота со стороны движения "желтых жилетов", пишет газета Le Figaro.
Обновлено в 11:43
Политика

КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным

"Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - следует из материалов Конституционного суда.
Обновлено в 11:24
Политика

Трамп прокомментировал свой рейтинг

Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения был бы выше, чем 50%, если бы не расследование «вмешательства» России в американские выборы.
Обновлено в 11:42
Политика

Лавров провёл встречу с представителем Ватикана

Встреча Лаврова и Галлахера прошла на полях совета министров иностранных дел государств — членов ОБСЕ.
Обновлено в 11:06
Политика

Китай требует от Канады немедленного освобождения финдиректора Huawei

Китай отреагировал на задержание финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.
Обновлено в 11:37
Политика

Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 11:18
Политика

Mirror сообщила о слежке за машинами российских дипломатов в Британии

Британская разведка выпустила предупреждение касательно деятельности российских дипломатов.
Обновлено в 11:37
Политика

На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

На Украине националистов уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной войны.
Обновлено в 10:56
Политика

Лидеры стран СНГ проводят неформальный саммит в Санкт-Петербурге

Лидеры стран СНГ проводят саммит, на котором планируют подвести итоги ушедшего года.
Обновлено в 10:17
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