с чего всё началось

Верховная Рада ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает УНН. За разрыв соглашения проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная рада одобрила разрыв Договора о дружбе с Россией

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Политика Политика Захарова оценила решение Рады разорвать договор о дружбе с Россией Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

Армия и оружие Армия и оружие Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому пограничникам страны разрешено стрелять без предупреждения и на поражение в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.

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Политика Политика Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.

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Политика Политика Китай требует от Канады немедленного освобождения финдиректора Huawei Китай отреагировал на задержание финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.

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Политика Политика Mirror сообщила о слежке за машинами российских дипломатов в Британии Британская разведка выпустила предупреждение касательно деятельности российских дипломатов.

Политика Политика На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами На Украине националистов уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной войны.