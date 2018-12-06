Политика
Верховная Рада ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает УНН. За разрыв соглашения проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Коммерсантъ09:09
Оценить
269 человек отреагировали
с чего всё началось
Верховная Рада приняла законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и Сотрудничестве между Украиной и Россией, говорится на сайте парламента.Новая газета07:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика
Лукашенко извинился перед Путиным за спор о ценах на газ
Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене газа, который произошел между ними на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 11:45
Политика
Захарова оценила решение Рады разорвать договор о дружбе с Россией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения
Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому пограничникам страны разрешено стрелять без предупреждения и на поражение в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.
Обновлено в 11:32
Политика
Военные из США провели внеплановый полет над Украиной
США и союзники провели внеплановый полет над Украиной из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.
Обновлено в 11:41
Политика
Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.
Обновлено в 11:17
Политика
Французские власти опасаются государственного переворота, пишут СМИ
Власти Франции опасаются попытки государственного переворота со стороны движения "желтых жилетов", пишет газета Le Figaro.
Обновлено в 11:43
Политика
КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным
"Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - следует из материалов Конституционного суда.
Обновлено в 11:24
Политика
Трамп прокомментировал свой рейтинг
Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения был бы выше, чем 50%, если бы не расследование «вмешательства» России в американские выборы.
Обновлено в 11:42
Политика
Лавров провёл встречу с представителем Ватикана
Встреча Лаврова и Галлахера прошла на полях совета министров иностранных дел государств — членов ОБСЕ.
Обновлено в 11:06
Политика
Китай требует от Канады немедленного освобождения финдиректора Huawei
Китай отреагировал на задержание финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.
Обновлено в 11:37
Политика
Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова
Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 11:18
Политика
Mirror сообщила о слежке за машинами российских дипломатов в Британии
Британская разведка выпустила предупреждение касательно деятельности российских дипломатов.
Обновлено в 11:37
Политика
На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами
На Украине националистов уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной войны.
Обновлено в 10:56
Политика
Лидеры стран СНГ проводят неформальный саммит в Санкт-Петербурге
Лидеры стран СНГ проводят саммит, на котором планируют подвести итоги ушедшего года.
Обновлено в 10:17