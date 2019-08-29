Политика
ТАССВерховная рада нового созыва соберется на первое заседание
Депутаты Верховной рады IX созыва соберутся в четверг на свое первое заседание. Присягу примут 424 народных избранника, и, как ожидается, впервые в истории Украины будет объявлено о сформированном парламентском большинстве из представителей президентской партии "Слуга народа".
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В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами
РИА Новости 03:54
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Футбол
Звезды «Аякса» недовольны главным тренером клуба
Советский спорт 26 августа в 18:19
Единоборства
Голландец Спонг может стать следующим соперником Усика
Следующим соперником украинского боксера Александра Усика может стать голландец Тайрон Спонг.
Спорт-Экспресс 04:27
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Здоровье
Самые нелепые ошибки пациентов назвали врачи
О самых странных и распространенных заблуждениях своих пациентов рассказали врачи, которые являются пользователями Reddit.
Соловей.инфо 03:54
Здоровье
Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области
Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Общество
Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи
В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.
Российская газета 04:36
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Экономика
Половина прямых иностранных инвестиций России приходится на Москву
Как рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в настоящее время на долю нашего мегаполиса приходится 14 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций страны.
Вечерняя Москва 04:50
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Общество
Видео: Вся газпромовская знать построилась в сословном гнезде у Миллера-младшего
Юный Михаил Миллер стал владельцем наделов на выборгском направлении ценой под 200 миллионов.
47 новостей вчера в 17:05
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Футбол
«ПСЖ» заплатит «Реалу» 13 млн евро за Наваса
Навас перешел в «Реал» из «Леванте» в 2014 году, сумма трансфера составила 10 млн евро. Ареола является воспитанником парижского клуба.
Sport24.ru вчера в 21:21
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
В массовом ДТП на КАД столкнулись сразу семь автомобилей
Сегодня утром, 29 августа, на КАД произошла массовая авария, о которой в соцсетях сообщили очевидцы.
78.ru 02:11
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.
Московский Комсомолец 05:08
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Общество
АФК «Система» выходит на рынок складов для хранения вещей в Москве
«Бизнес-недвижимость», входящая в структуру АФК «Системы», выходит на рынок логистической недвижимости и планирует развивать склады индивидуального хранения в зданиях бывших автоматических телефонных станций (АТС), пишет в четверг газета «Ведомости».
РИАМО 03:40
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe 27 августа в 23:22