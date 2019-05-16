Инаугурация Зеленского пройдет 20 маяРИА Новости 04:11

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая. Такое решение на заседании Верховной рады поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Сам новоизбранный президент настаивал на приведении его к присяге 19 мая.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Общество Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.

Финансы ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.

Космос Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Армия и оружие Военные получили второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А «Ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110», — говорится на сайте корпорации.

Происшествия Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте» Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».

Авто Ford Focus ST нового поколения сделали универсалом Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Политика Раскол в ПЦУ: Епифаний заявил, что ничего не обещал Филарету Митрополит вновь образованной неканонической ПЦУ Епифаний заявил, что не обещал так называемому патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету правления церковью при своем председательстве.

Политика «Роскосмос» опроверг сообщения о скорой отставке Рогозина Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.

Происшествия Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.

Политика Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума заявил про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации Роскосмос, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Елизавета Боярская вместе с сыновьями отправилась на отдых в Турцию В Белек артистка отправилась вместе с детьми – 7-летним Андреем и 5-месячным Григорием, для которого это первое в жизни путешествие.

Армия и оружие Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Космос Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу 3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.

Экономика Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.

Политика Суд удовлетворил второй иск главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти» Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщила пресс-служба суда.

Футбол Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.