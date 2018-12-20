Политика

Верховная рада лишила каноническую УПЦ ее названия
BFM.ru
06:54

Верховная рада обязала Украинскую православную церковь указать в своем названии принадлежность к Московскому патриархату.
BFM.ru06:54

Подробнее о событии

К чему могут привести намерения Киева переименовать УПЦ

RT на русском17:13

УПЦ заявила о намерении отстаивать свое правильное название

Телеканал 360°12:18

Верховная рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название

Эхо Москвы14:05

РПЦ: решение Рады об изменении в названии канонической церкви нарушает права верующих

ТАСС08:30

Рада обязала каноническую Украинскую православную церковь сменить название

Коммерсантъ07:29

Верховная рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия

РИА Новости11:44

В РПЦ раскритиковали требование Рады к названию УПЦ

Газета.Ru08:24
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Армия и оружие

CNN: США выведут из Афганистана семь тысяч военных

США выведут из Афганистана около семи тысяч военных, сообщает CNN.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур

«21 декабря в 3:20 мск с космодрома Байконур успешно осуществлён пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указывается в заявлении.
Обновлено в 19:36
Политика

Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко

Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения подконтрольной украинским властям части Донецкой области.
Обновлено в 17:59
Политика

Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое

Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.
Обновлено в 16:30
Политика

США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках

США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.
Обновлено в 10:52
Политика

Палата представителей США согласилась с требованием Трампа по бюджету

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами уже выделено 3,5 миллиарда долларов, в бюджете запрошено еще 5 миллиардов.
Обновлено в 20:51
Политика

Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться

Президент Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь женится, как это и положено порядочному человеку.
Обновлено в 17:33
Политика

В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ

В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
Обновлено в 18:45
Политика

Путин помиловал пятерых осужденных россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
Обновлено в 15:31
Политика

Трамп с опечатками рассказал о проделанной за Россию работе в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным в борьбе с "Исламским государством"* якобы пришлось выполнять работу России, Ирана и Сирии.
Обновлено в 09:37
Политика

«Момент настал». Небензя напомнил Западу о его обещаниях по Сирии

Настал подходящий момент для снятия с Дамаска западных санкций, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по политическому урегулированию в Сирии.
Обновлено в 17:35
Политика

Регина Парпиева пообщалась с Владимиром Путиным

После большой пресс-конференции Владимир Путин исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой и дал ей интервью.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Германия разрабатывает ответ российским «Искандерам», пишут СМИ

Обновлено в 19:30
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