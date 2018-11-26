Политика

Верховная рада утвердила военное положение на Украине на 30 дней
Российская газета
14:58

Депутаты Верховной рады Украины утвердили введение в стране военного положения сроком на 30 дней, передает ТАСС. Отсчет начнется с 28 ноября, а не с 26-го, как ранее заявлял президент страны Петр Порошенко.
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Россия запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

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Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться в США из Мексики

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Bloomberg: личный помощник Трампа уходит из Белого дома

Джордан Карем, личный помощник президента США Дональда Трампа, намерен покинуть свой пост в начале 2019 года.
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