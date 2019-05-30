Верховная рада Украины обеспокоилась правами коренных народов РоссииКрасная весна 07:37

Ранее появилась информация, что Рада с четвертой попытки приняла обращение к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО и к парламентам других стран, касающееся якобы «ущемленных» прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе крымских татар.

с чего всё началось

Обращение о защите прав коренных народов России приняла Верховная рада Украины 30 мая, сообщает ТАСС. Украинские парламентарии надеются привлечь внимание международной общественности к «нарушениям прав коренных народов в Российской Федерации».

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