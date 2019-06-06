Политика

Верховная рада Украины не приняла отставку главы СБУ ГрицакаREGNUM 07:10

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада отказалась отправить в отставку министров обороны и иностранных дел Украины Степана Полторака и Павла Климкина.
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Верховная рада торпедировала очередное постановление Зеленского

Новостной фронт07:46

Верховная Рада Украины отказалась уволить глав Минобороны, МИДа и СБУ

Эхо Москвы09:30

Верховная рада отказалась отправить в отставку глав Минобороны, МИДа и СБУ

Коммерсантъ06:40

Рада отказалась уволить Грицака с должности главы СБУ

РБК07:20

Рада отказалась отправить в отставку глав МИД, СБУ и Минобороны Украины

RT на русском12:31

Верховная Рада оставила Грицака в должности главы СБУ

Украина.ру07:08

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

РИА Новости06:04
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Обновлено в 13:45
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Авто

Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring

Британская автомобильная компания Jaguar несколько дней назад рассекретила перед широкой аудиторией самый мощный седан Jaguar XE SV Project 8 Touring, который уже получил звание коллекционной модели.
Обновлено в 01:08
Футбол

«Спартак» следит за хавбеком «Спортинга»

Обновлено в 15:12
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

У границ Германии перехватили два российских Су-27

Командование ВВС Германии опубликовало кадры перехвата двух российских истребителей Су-27, которые подошли к границам страны на близкое расстояние.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Мать Тимати объявила конкурс на имя будущего наследника

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в своём Instagram объявила конкурс на лучшее имя малыша, который родится у её сына и модели Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:45
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Религия

Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Обновлено в 09:01
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
Обновлено в 10:51
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику

Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Авто

Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги

Обновлено в 09:25
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Общество

Россия расширила список сильнодействующих веществ

Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено в 14:46
Политика

Представитель Мэй назвал условие потепления отношений Москвы и Лондона

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 15:22
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой

Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.
Обновлено в 07:30
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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