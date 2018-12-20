Политика

Рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия
РИА Новости
07:17

Верховная рада приняла закон, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее названия. Теперь религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность.
РИА Новости07:17

Подробнее о событии

В РПЦ уведомили депутатов Рады, что центр УПЦ - в Киеве, а не в Москве

Интерфакс15:59

К чему могут привести намерения Киева переименовать УПЦ

RT на русском17:13

Верховная рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название

Эхо Москвы14:05

РПЦ: решение Рады об изменении в названии канонической церкви нарушает права верующих

ТАСС08:30

РПЦ назвала дискриминацией закон о переименовании Украинской православной церкви

Коммерсантъ08:36

Верховная рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия

РИА Новости11:44

В РПЦ раскритиковали требование Рады к названию УПЦ

Газета.Ru08:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 23:08, Ашберн
Армия и оружие

WSJ: США могут сократить свой воинский контингент в Афганистане

Обновлено в 17:14
Политика

Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко

Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ

В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
Обновлено в 18:45
Политика

Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа

Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:41
Политика

США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках

США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.
Обновлено в 10:52
Политика

Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое

Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям

Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Обновлено в 14:15
Политика

В Европарламенте уход США из Сирии назвали «подарком» Кремлю

Комментируя решение американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии, Верхофстадт написал: ИА REGNUM, комментируя решение Трампа по выводу контингента из Сирии, американский конгрессмен Эрик Суолуэлл заявил, что глава государства кладет подарок в "рождественский носок" Путину.
Обновлено в 21:22
Политика

В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Политика

Более 100 человек за два дня вышли из идлибской зоны деэскалации

Обновлено в 21:03
Политика

Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться

Президент Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь женится, как это и положено порядочному человеку.
Обновлено в 17:33
Политика

Путин помиловал пятерых осужденных россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
Обновлено в 15:31
Политика

«Момент настал». Небензя напомнил Западу о его обещаниях по Сирии

Настал подходящий момент для снятия с Дамаска западных санкций, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по политическому урегулированию в Сирии.
Обновлено в 17:35
Политика

Песков оценил отношение Путина к философии Хаммурапи

Философия Хаммурапи вряд ли близка президенту России Владимиру Путину, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 21:35
ещё по теме
Главное