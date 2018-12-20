Верховная рада приняла закон, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее названия. Теперь религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность.

Армия и оружие Армия и оружие WSJ: США могут сократить свой воинский контингент в Афганистане

Политика Политика Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.

Армия и оружие Армия и оружие С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.

Политика Политика Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Политика Политика США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.

Политика Политика Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.

Политика Политика В Европарламенте уход США из Сирии назвали «подарком» Кремлю Комментируя решение американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии, Верхофстадт написал: ИА REGNUM, комментируя решение Трампа по выводу контингента из Сирии, американский конгрессмен Эрик Суолуэлл заявил, что глава государства кладет подарок в "рождественский носок" Путину.

Политика Политика В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт «Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.

Политика Политика Более 100 человек за два дня вышли из идлибской зоны деэскалации

Политика Политика Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться Президент Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь женится, как это и положено порядочному человеку.

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