Политика

Верховная Рада приняла закон о расширении территории на море
Российская газета
08:08

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", предполагающий расширение контролируемой Киевом территории на Черном море в два раза - с 12 до 24 морских миль.
Российская газета08:08

Подробнее о событии

На Украине законодательно вдвое увеличили контролируемую территорию на море

Lenta.ru09:24

Сенатор указала на нарушение норм ООН законом о расширении морской зоны Украины

Известия10:10

Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря

Комсомольская правда07:11

Рада приняла закон, расширяющий контролируемую Киевом морскую территорию

РИА Новости06:57

Рада приняла закон об увеличении контроля над морем

Газета.Ru06:51

Эксперт оценил принятие Радой закона о расширении контролируемой территории на море

RT на русском07:37

Рада разрешила украинским пограничникам стрелять без предупреждения

ТАСС04:49
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
Политика

Лукашенко намерен встретиться с Путиным

Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

Обновлено в 10:08
Политика

Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

Закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» приняла Верховная рада 6 декабря, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Сообщается, что пограничники могут открыть огонь на поражение без предупреждения во время вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок, а также для прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций.
Обновлено в 10:11
Политика

Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.
Обновлено в 09:54
Политика

Лавров и Могерини обсудили судьбу ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели встречу в Милане, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:03
Политика

Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку

Главкому ВМС Украины Игорю Воронченко стоило бы выйти в отставку, а не отправляться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков.
Обновлено в 09:34
Политика

КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным

Обновлено в 10:08
Политика

Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова

Обновлено в 09:42
Политика

Лукашенко рассказал, кто может стать следующим генсеком ОДКБ

Следующим генсеком ОДКБ может стать представитель Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Порошенко перебросил украинских десантников на границу с Россией

Как отмечается, в части состоялась загрузка имущества воинских подразделений и техники Десантно-штурмовых войск (бывшие Высокомобильные десантные войска) в самолеты для переброски на самые опасные направления по всей линии российско-украинской границы в рамках выполнения задач, определенных военным положением.
Обновлено в 09:57
Политика

Mirror сообщила о слежке за машинами российских дипломатов в Британии

Британская разведка выпустила предупреждение касательно деятельности российских дипломатов.
Обновлено в 10:03
Политика

В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Обновлено в 10:01
Политика

Французские власти опасаются государственного переворота, пишут СМИ

Власти Франции опасаются попытки государственного переворота со стороны движения "желтых жилетов", пишет газета Le Figaro.
Обновлено в 10:05
Политика

На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

На Украине националистов уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной войны.
Обновлено в 10:09
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