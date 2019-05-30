Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку ГройсманаLenta.ru 06:33
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина». Его заявление об увольнении поддержали всего 97 депутатов из необходимого минимума в 226 парламентариев.
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Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»
Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 14:05
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине
Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»
Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном.
Обновлено в 15:32
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи
Обновлено в 13:58
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Политика
Авиадебоширов разрешат заковывать в наручники
Экипажи самолетов смогут нейтрализовать дебоширов в полете. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 09:34
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Космос
Гигантский НЛО сняли на видео в индонезийской провинции Ачех
Многие индонезийцы, напуганные аномалией в небе, склонны считать огромный объект рядом с Луной, который своими очертаниями напоминает сидящую фигуру гигантских размеров, дурным предзнаменованием.
Обновлено в 15:04
Общество
На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер
Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Теннис
Анна Блинкова вышла в третий круг Roland Garros
Обновлено в 13:33
Футбол
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по Сане
The Guardian сообщил, что Манчестер Сити опроверг предложение Баварии о трансфере полузащитника Лероя Сане.
Обновлено в 12:52
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Политика
В МИД Украины предложили отказаться от термина «миротворцы»
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил Киеву отказаться от употребления термина «миротворцы ООН» в официальных документах.
Обновлено в 15:23
Культура
Собчак потеснит Урганта на Первом канале
Обновлено в 08:59
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Наука
Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания
Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.
Обновлено в 06:53
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях
Большинство опрошенных (42%) предпочитают хранить свои накопления в банках России, а 37% россиян копят наличные.
Обновлено в 01:05