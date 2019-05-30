Политика

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку ГройсманаLenta.ru 06:33

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина». Его заявление об увольнении поддержали всего 97 депутатов из необходимого минимума в 226 парламентариев.
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Почему Рада не приняла отставку премьера Украины Гройсмана

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В Раде заявили о намерении представителей уходящей власти «цепляться за своё кресло»

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Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

РИА Новости06:29

Верховная рада Украины отказалась отправлять в отставку правительство

Эхо Москвы11:12
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
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По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
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В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
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Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

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Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, передает РИА "Новости".
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Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей

Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
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Наука

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Украинские разведчики провели учения рядом с Крымом

Обновлено в 04:22
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Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
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Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты

Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
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Россиянка Татьяна Валовая возглавит офис ООН в Женеве

Гражданка России Татьяна Валовая станет во главе штаб-квартиры ООН в Женеве.
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Космос

На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг при изучении карты ВМС США обнаружил инопланетный город.
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В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
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В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
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