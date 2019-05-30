Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку ГройсманаLenta.ru 06:33
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина». Его заявление об увольнении поддержали всего 97 депутатов из необходимого минимума в 226 парламентариев.
Читать в источнике
Оценить134
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Обновлено в 14:56
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:58
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Авто
Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов
Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
Обновлено в 05:17
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил залежи глины на Марсе
В дальнейшем исследователи обнаружили и другие залежи глины, а вместе с ними и прочие свидетельства того, что на Марсе была пресная вода.
Обновлено в 09:14
Спорт
Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:57
Авто
Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей
Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
Обновлено в 14:55
Наука
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Украинские разведчики провели учения рядом с Крымом
Обновлено в 04:22
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Политика
Россиянка Татьяна Валовая возглавит офис ООН в Женеве
Гражданка России Татьяна Валовая станет во главе штаб-квартиры ООН в Женеве.
Обновлено в 12:31
Космос
На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг при изучении карты ВМС США обнаружил инопланетный город.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Политика
Украина ведет «две войны», заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.
Обновлено в 16:04
Космос
«Роскосмос» завершил миссию «Спектр-Р»
Обновлено в 13:18
Гаджеты
Смартфон Motorola Moto Z4 проверили в бенчмарке Geekbench
Смартфон Moto Z4 в результате тестирования набрал 2346 баллов в одноядерном тесте и 6248 баллов в многоядерном тесте, что соответствует показателям GeekBench других моделей на базе Snapdragon 675: Redmi Note 7 Pro и Samsung Galaxy A70.
Обновлено в 09:22
Наука
Микробы могут быть наиболее очевидным признаком жизни на Марсе
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка
У себя в Instagram Бородина демонстрирует настоящую семейную идиллию, и поклонники то и дело заваливают ее вопросами о третьем ребенке.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено в 12:08
Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40