Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019Телеканал Санкт-Петербург 13:21

Конкурс пройдет с 14 по 18 мая. Верка Сердючка в 2007 году заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.
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Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины. Наиболее известен как травести-артист под женским альтер-эго «Верка Сердючка». На протяжении 20 лет активно занимается творчеством, совмещая музыкальные и телевизионные проекты, соединяет различные жанры.
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