Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019Телеканал Санкт-Петербург 13:21
Конкурс пройдет с 14 по 18 мая. Верка Сердючка в 2007 году заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.
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