Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»NewInform вчера в 15:28
Украинскую звезду пригласили стать гостем конкурса. Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выступит на музыкальном международном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле. Музыкант будет гостем мероприятия.
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Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии
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