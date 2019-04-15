Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»NewInform вчера в 15:28

Украинскую звезду пригласили стать гостем конкурса. Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выступит на музыкальном международном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле. Музыкант будет гостем мероприятия.
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019» от Украины в качестве гостя

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Верка Сердючка примет участие в «Евровидении‐2019»

Телеканал 360°вчера в 14:55

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Super.ruвчера в 07:00

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Life.ruвчера в 13:38

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РИА Новостивчера в 12:16

Назло Лазареву: Верка Сердючка пролезла на «Евровидение»

Газета.Ruвчера в 14:29
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Украинский исполнитель
Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины. Наиболее известен как травести-артист под женским альтер-эго «Верка Сердючка». На протяжении 20 лет активно занимается творчеством, совмещая музыкальные и телевизионные проекты, соединяет различные жанры.
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Нета Барзилай
Израильская певица
Израильская певица. Победительница конкурса «Евровидение-2018» от Израиля с песней «Toy».
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