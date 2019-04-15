Музыка
Верка Сердючка примет участие в «Евровидении-2019»Вокруг ТВ 14:17
45-летний украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный зрителям как Верка Сердючка, примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» в качестве гостя.
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