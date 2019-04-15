Музыка

Верка Сердючка примет участие в «Евровидении-2019»Вокруг ТВ 14:17

45-летний украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный зрителям как Верка Сердючка, примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» в качестве гостя.
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Верку Сердючку пригласили на Евровидение-2019

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Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя

РИА Новости12:16

Верка Сердючка примет участие в «Евровидении‐2019»

Телеканал 360°14:55

Украинский артист появится на сцене конкурса «Евровидение»

WMJ.ru08:34
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Украинский исполнитель
Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины. Наиболее известен как травести-артист под женским альтер-эго «Верка Сердючка». На протяжении 20 лет активно занимается творчеством, совмещая музыкальные и телевизионные проекты, соединяет различные жанры.
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