Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»Lenta.ru 12:32

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на «Евровидении», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщается в украинском Instagram-аккаунте конкурса.
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Верка Сердючка едет на «Евровидение - 2019»

Газета.Ru11:36

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Lenta.ru12:32

Верка Сердючка и Кончита Вурст выступят на «Евровидении» в Тель-Авиве

РЕН ТВ12:26

Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя

РИА Новости12:16

Сердючка назвала дебилизмом отношение к Евровидению как к битве за победу

Life.ru13:38

Верку Сердючку пригласили на Евровидение-2019

News.ru12:29

Украинский артист появится на сцене конкурса «Евровидение»

WMJ.ru08:34
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Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите

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Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
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Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
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Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд столицы к редакции телепрограммы «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
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Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
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Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
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Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»

Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Хоккей

Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков

Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
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В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
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В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

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Происшествия

В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

Экскурсионный автобус с 39 детьми съехал в кювет под Тулой, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

В квартире боеприпас сдетонировал. С большой вероятностью взрыв произошел при попытке разобрать взрывное устройство.
Обновлено в 07:17
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
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Обнаружен чудом выживший свидетель зарождения Солнечной системы

Находка дает новые ключи к формированию, структуре и эволюции Солнечной системы, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
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Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Футбол

Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя в Москве

Болельщики московского "Динамо" раскрасили известную стену Виктора Цоя в Москве на Арбате.
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Хоккей

Бобровский стал первой звездой в матче «Коламбуса» с «Тампой»

Российский голкипер хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой в матче серии первого раунда Кубка Стэнли против команды «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 02:20
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Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»

Обновлено в 01:51
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В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Общество

В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года

В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
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В России появились семь новых ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
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Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко

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Во Владивостоке продали два недостроенных отеля Hyatt

Справочно: Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.
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Командующий силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в своем интервью информационному агентству Asssociated Press, что даже во времена «холодной войны» НАТО и Россия понимали друг друга лучше, чем сейчас.
Обновлено в 05:41
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Андрей Данилко
Украинский исполнитель
Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины. Наиболее известен как травести-артист под женским альтер-эго «Верка Сердючка». На протяжении 20 лет активно занимается творчеством, совмещая музыкальные и телевизионные проекты, соединяет различные жанры.
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Нета Барзилай
Израильская певица
Израильская певица. Победительница конкурса «Евровидение-2018» от Израиля с песней «Toy».
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