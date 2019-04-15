Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»Lenta.ru 12:32
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на «Евровидении», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщается в украинском Instagram-аккаунте конкурса.
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