Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»Lenta.ru 12:32

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на «Евровидении», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщается в украинском Instagram-аккаунте конкурса.
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019» от Украины в качестве гостя

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Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины. Наиболее известен как травести-артист под женским альтер-эго «Верка Сердючка». На протяжении 20 лет активно занимается творчеством, совмещая музыкальные и телевизионные проекты, соединяет различные жанры.
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