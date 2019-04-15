Музыка

Верка Сердючка отправится на «Евровидение»Невские Новости 22:00

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, примет участие в песенном конкурсе «Евровидение‐2019». Об этом написал украинский аккаунт конкурса. Звезда выступит под композицию израильской певицы Нетты Барзилай «Toy», сообщает телеканал «360».
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Андрей Данилко
Украинский исполнитель
Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины. Наиболее известен как травести-артист под женским альтер-эго «Верка Сердючка». На протяжении 20 лет активно занимается творчеством, совмещая музыкальные и телевизионные проекты, соединяет различные жанры.
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Нета Барзилай
Израильская певица
Израильская певица. Победительница конкурса «Евровидение-2018» от Израиля с песней «Toy».
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