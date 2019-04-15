Музыка
Верка Сердючка отправится на «Евровидение»Невские Новости 22:00
Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, примет участие в песенном конкурсе «Евровидение‐2019». Об этом написал украинский аккаунт конкурса. Звезда выступит под композицию израильской певицы Нетты Барзилай «Toy», сообщает телеканал «360».
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