Музыка

Верка Сердючка отправится на «Евровидение-2019»Экономика сегодня 13:31

Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле в качестве гостя. Об этом говорится на странице конкурса в Instagram.
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Верка Сердючка примет участие в «Евровидении‐2019»

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Газета.Ru14:29

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Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя

РИА Новости12:16

Верку Сердючку пригласили на Евровидение-2019

News.ru12:29

Украинский артист появится на сцене конкурса «Евровидение»

WMJ.ru08:34
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Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины. Наиболее известен как травести-артист под женским альтер-эго «Верка Сердючка». На протяжении 20 лет активно занимается творчеством, совмещая музыкальные и телевизионные проекты, соединяет различные жанры.
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