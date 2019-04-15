Музыка
Верка Сердючка отправится на «Евровидение-2019»Экономика сегодня 13:31
Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле в качестве гостя. Об этом говорится на странице конкурса в Instagram.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:29, Ашберн
Происшествия
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари
Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал, что собор Парижской Богоматери, серьёзно пострадавший в результате страшного пожара, будет восстановлен.
Обновлено в 17:59
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Политика
NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа
Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 16:44
Экономика
Бедных россиян могут освободить от НДФЛ
Норма затронет население, чьи доходы существенно страдают от вычета НДФЛ и после него становятся ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Китае умерла самка редчайшей в мире черепахи
В зоопарке города Сучжоу (Китай) умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире – гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено в 03:13
Наука
Иммунная система и жировые тромбы помогли тлям заклеить пробоину в доме
Мелкие азиатские тли Nipponaphis monzeni защищают свою колонию от хищников, рискуя собственной жизнью: тли-«камикадзе» с существенным риском для себя бросаются к отверстию на галле, в котором они живут, и выбрасывают жирную жидкость, которая быстро сворачивается и затягивает отверстие.
Обновлено в 15:00
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено в 18:23
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Происшествия
BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября
Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Число жертв минометного обстрела Алеппо террористами достигло 6
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 18:09
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36
Политика
Посол Франции на Украине резко осадила влиятельного «порохобота»
Как ранее сообщала «Русская Весна», один из топ-«порохоботов» Тарас Березовец крайне неудачно пошутил о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 17:14
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Политика
Год назад начали блокировать Telegram. Почему он до сих пор жив?
Бывший директор особых направлений мессенджера Антон Розенберг рассказал «360», кто может победить в противостоянии Роскомнадзор vs Telegram.
Обновлено в 17:01
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Наука
Российские археологи нашли в Египте мумию на матрасе
Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.
Обновлено в 17:27
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Наука
На дне Марианской впадины нашли бактерии, разлагающие углеводороды
Группа исследователей совершила погружение для сбора образцов обитателей глубин и обнаружила, что бактерии могут разлагать углеводородные соединения, встречающиеся в нефти и газе.
Обновлено вчера в 09:05
Театры
В Саратове стартовал театральный проект «Уроки Табакова»
Помимо театральных постановок, зрители смогут увидеть выставку фотографий, на которых запечатлен Олег Табаков.
Обновлено в 04:05