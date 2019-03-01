Музыка
Верка Сердючка отказалась представлять Украину на «Евровидении»Телепрограмма вчера в 14:37
Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верки Сердючки, поначалу хотел представлять свою страну на конкурсе, но теперь передумал. Данилко заявил, что прекрасно понимает оказавшихся артистов. Он тоже не поехал бы больше на «Евровидение» даже за 100 тысяч долларов.
Читать в источнике
Оценить
Во-первых, я не буду этого делать. И эта сумма вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того.
— Андрей Данилко, украинский исполнительНТВ вчера в 13:10
с чего всё началось
Данилко в интервью также раскритиковал организаторов отбора за то, что те в эфире начали выяснять подробности биографий участников и уточнять, дают ли они концерты в России.НТВвчера в 13:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Происшествия
Женщину и ребенка убили в Москве
Обновлено в 04:26
Общество
Названа причина смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова
Обновлено в 03:56
Хоккей
Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве
Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Происшествия
На Ставрополье на Александра Емельяненко завели административное дело
Полиция возбудила административные дела в отношении задержанного на Ставрополье бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:50
Политика
Украина намерена вернуть прах Нестора Махно
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Петербурге проверяют информацию об учительнице, ударившей школьника
Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга проводят проверку информации о получении травм 11-летним учеником пятого класса, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:50
Космос
Компания SpaceХ Илона Маска впервые отправила к МКС новейший американский космический корабль Крю Дрэгон
В дальнейшем, если испытания окажутся успешными, космический корабль будет доставлять экипажи к МКС.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь»
Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:19
Общество
Законопроект о реестре недобросовестных родителей внесен в Госдуму
В Государственную думу внесли проект закона о создании в России реестра лиц, которые лишены родительских прав, сообщается на сайте правительства в субботу, 2 марта.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар в здании автосервиса
В МЧС заявили о возгорании в здании автосервиса в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:03
Спорт
Немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу
Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил о наличии информации, согласно которой немецкие спортсмены причастны к допинговому скандалу, который разгорелся на чемпионате мира в Зеефельде, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:26
Происшествия
Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе
«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — приводит его слова ТАСС.
Обновлено вчера в 14:49
Спорт
Лыжники Устюгов и Большунов пропустят марафон на чемпионате мира в Зефельде
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и многократный олимпийский призер Александр Большунов пропустят марафон на чемпионате мира в Зефельде.
Обновлено в 04:51
Общество
МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей
Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Возросло число жертв взрыва в кафе «Рандеву»
В ожоговом центре в Саратове скончалась женщина, сильно обгоревшая при пожаре в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы.
Обновлено в 04:59
Авто
Сразу в 40 регионах РФ наблюдается падение рынка новых автомобилей
Несмотря на небольшой рост продаж (+1%) в общероссийском масштабе в январе, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» зафиксировали рыночное падение сразу в 40 регионах нашей страны.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал иск в суд на Эмбер Херд за клевету
Джонни Депп подал иск в суд на бывшую жену Эмбер Херд.
Обновлено в 00:55
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
В конфликте с Пакистаном Индия хочет обойтись без посредников
Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил о намерении Нью-Дели обойтись в диалоге с Пакистаном без посредников.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Петросян отказался платить за квартиру Степаненко
27 декабря 2018 года адвокат Петросяна рассказал, что юморист продолжает платить за общую с бывшей женой квартиру, но попасть туда не может, так как Степаненко его не впускает.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию
Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
ОНФ направил Путину доклад по реформе обращения с ТКО
Общероссийский народный фонд (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину доклад по результатам масштабной кампании по контролю за реализацией реформы обращения с ТКО.
Обновлено в 01:52
Наука
В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео
Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.
Обновлено вчера в 07:01
Космос
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:15