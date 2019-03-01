Верка Сердючка отказалась представлять Украину на «Евровидении»Телепрограмма вчера в 14:37

с чего всё началось

Во-первых, я не буду этого делать. И эта сумма вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того.

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