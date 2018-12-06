Футбол

«Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения
Бомбардир.ру
09:14

«Амкар» поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 6 декабря, исполнилось 24 года со дня основания клуба.
Бомбардир.ру09:14

Подробнее о событии

«Амкар» напомнил о себе в день рождения клуба

Нева Спорт08:55

Пресс-служба «Амкара»: «Верим, что вернемся!»

Sportbox.RU07:52

Пресс-служба «Амкара»: «Верим, что вернемся!»

Матч ТВ07:52

"Верим, что вернемся!" "Амкар" - о своем дне рождения

Спорт-Экспресс07:46

«Амкар»: верим, что вернёмся!

Чемпионат07:20

«Амкар»: верим, что вернёмся!

Т7-Информ09:00

«Верим, что вернемся». «Амкар» напомнил о дне рождения клуба

Sport24.ru08:51
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Футбол

«Реал» обыграл «Мелилью» в Кубке Испании с общим счетом 10:1

Обновлено в 16:55
Футбол

Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции

Решение о переносе матче было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
Обновлено в 19:05
Футбол

«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено в 17:08
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Талалаев дисквалифицирован до конца чемпионата Армении

Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев был сурово наказан за оскорбление резервного арбитра в матче с "Гандзасаром" (1:3).
Обновлено в 17:41
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гюэндузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Арсеналом» схватил за волосы Маттео Гюэндузи, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 15:57
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с защитником Сандро

Обновлено в 18:24
Футбол

«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связки

Подтвердился первоначальный прогноз – повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
Обновлено в 14:19
Футбол

Джо Гомес пропустит шесть недель

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес выбыл на шесть недель из-за травмы ноги, полученной в недавнем матче АПЛ против "Бернли" (3:1). У футболиста была диагностирована трещина в левой ноге.
Обновлено в 18:13
Футбол

Черчесов стал «Человеком года» по версии Eventida IPRA

Обновлено в 18:14
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено в 18:28
Футбол

Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ

Сборная с игроками 2001 г. р. начнет отборочный раунд к ЧЕ-2020 матчами Уэльсом, Польшей и Косово.
Обновлено в 16:33
Футбол

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено в 19:26
Футбол

В сети появились фото формы «Барселоны» на следующий сезон

В сети появились изображения домашней и гостевой формы «Барселоны» на сезон-2019/20.
Обновлено в 18:16
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«Ницца» не собирается предлагать Балотелли новый контракт

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер заявил, что не собирается подписывать новый контракт с нападающим Марио Балотелли.
Обновлено в 18:07
Футбол

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Братья Миранчуки, выступающие за "Локомотив" - Алексей и Антон, записали видео, в котором обращаются к провинившимся.
Обновлено в 10:53
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Амкар
Российский футбольный клуб
Бывший профессиональный российский футбольный клуб из Перми. Основан в 1994 году. Среди профессиональных клубов выступал с 1995 по 2018 годы, из них в российской футбольной Премьер-лиге - с 2004 по 2018 год. Финалист Кубка России сезона 2007/08. Домашней ареной «Амкара» являлся стадион «Звезда». Прекратил свое существование, как профессиональный футбольный клуб, в 2018 году из-за финансовых проблем.
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