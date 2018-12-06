Футбол

«Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения
Бомбардир.ру
09:14

«Амкар» поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 6 декабря, исполнилось 24 года со дня основания клуба.
Бомбардир.ру09:14

Подробнее о событии

«Амкар» напомнил о себе в день рождения клуба

Нева Спорт08:55

Пресс-служба «Амкара»: «Верим, что вернемся!»

Sportbox.RU07:52

Пресс-служба «Амкара»: «Верим, что вернемся!»

Матч ТВ07:52

"Верим, что вернемся!" "Амкар" - о своем дне рождения

Спорт-Экспресс07:46

«Амкар»: верим, что вернёмся!

Чемпионат07:20

«Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения

Бомбардир.ру09:14

«Верим, что вернемся». «Амкар» напомнил о дне рождения клуба

Sport24.ru08:51
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
Футбол

Черчесов считает Ахметова лучшим молодым футболистом РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал первое место в голосовании полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.
Обновлено в 10:01
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено в 10:06
Футбол

Матч «Монако» — «Ницца» перенесён из-за массовых протестов во Франции

Как сообщает официальный сайт "Монако", лазурное дерби против "Ниццы", которое должно было состояться 7 декабря, было перенесено на неопределённый день.
Обновлено в 09:55
Футбол

Братья Миранчук поддержали Кокорина и Мамаева

Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук выступили со словами поддержки в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся под арестом.
Обновлено в 09:47
Футбол

Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Обновлено в 10:09
Футбол

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 09:42
Футбол

Олег Кононов: «У Романа Еременко есть шанс остаться в „Спартаке“»

Шансы остаться в "Спартаке" у Романа есть.
Обновлено в 02:30
Футбол

Тони Крос рассказал о своей травме

Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:53
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 08:04
Футбол

Форвард «Барселоны» Малком получил травму

Нападающий «Барселоны» Малком получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразилец вышел в стартовом составе и отметился голом на 43-й минуте.
Обновлено в 08:33
Футбол

Анчелотти: Не считаю «Ювентус» недосягаемым

Что касается Серии А, то я не считаю "Ювентус" недосягаемым. Тем не менее, от нас требуются настоящие чудеса, чтобы вести борьбу на равных.
Обновлено в 08:34
Футбол

Умер футболист Александр Минаев

Футболист, чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады, бывший игрок московских "Спартака" и "Динамо" Александр Минаев скончался в возрасте 64 лет.
Обновлено в 09:21
Футбол

Экс-чиновника ФИФА пытались подкупить на выборах хозяина ЧМ-2018

Бывший исполнительный директор Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Роберто Сальгеро сообщил, что его пытались подкупить при голосовании на выборах хозяина чемпионата мира по футболу - 2018 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:50
Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом»

Обновлено в 10:00
Футбол

Пеле: «Марадона намного лучше Месси. У Лео всего один навык»

Обновлено в 10:00
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Амкар
Российский футбольный клуб
Бывший профессиональный российский футбольный клуб из Перми. Основан в 1994 году. Среди профессиональных клубов выступал с 1995 по 2018 годы, из них в российской футбольной Премьер-лиге - с 2004 по 2018 год. Финалист Кубка России сезона 2007/08. Домашней ареной «Амкара» являлся стадион «Звезда». Прекратил свое существование, как профессиональный футбольный клуб, в 2018 году из-за финансовых проблем.
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