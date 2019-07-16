Политика

Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложенREGNUM 06:09

В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
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Адвокат крымских музеев назвала правильным решение суда по скифскому золоту

Взгляд.ру08:15

В Киеве прокомментировали решение суда Амстердама о скифском золоте

RT на русском11:41

Киев готов предоставить суду Амстердама любые данные по «скифскому золоту»

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Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

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Суд Амстердама не смог разрешить спор о т. н. «скифском золоте», на которое претендует Украина и Музей Крыма

Эхо Москвы11:24

Пиотровский: юристы имеют достаточно материалов в деле о возвращении крымских экспонатов

ТАСС13:36
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
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В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
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Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач

О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
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Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.
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Наука

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Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено вчера в 06:47
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

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Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали

Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
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Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
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В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
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Армия и оружие

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Обновлено в 04:30
Космос

Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников

Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.
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Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
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Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах

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Время появления «подземного океана» передвинули

Обновлено вчера в 14:32
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Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

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Шотландским физикам удалось сфотографировать квантовую запутанность

Обновлено 14 июля в 19:28
Политика

Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии

Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 13:41
Политика

В Раде предложили отменить закон о госязыке

Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Космос

Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner

У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 12:13
Экономика

Медведев совершит рабочую поездку в Тулу

Обновлено в 02:30
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
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Лоськов: согласен ли на 10-й номер для Ал. Миранчука? Я бог, что ли? Пусть берёт

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что не будет переживать, если хавбек «железнодорожников» Алексей Миранчук получит майку с 10-м номером, под которым он ранее играл за клуб.
Обновлено в 13:01
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SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным

На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.
Обновлено в 09:02
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