Футбол
«Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом», прервав серию из трёх поражений
«Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом», прервав серию из трёх пораженийЧемпионат11:31
|42′
Никлас Мойсандер
Лука Вальдшмидт
|42′
|60′
Нури Шахин
|63′
Мартин Харник
Юя Осако
|63′
Нури Шахин
Милот Рашица
Марко Терраццино
Нильс Петерсен
|68′
|77′
Йоханнес Эггештайн
Клаудио Писарро
Джером Гондорф
Майк Франтц
|80′
Лука Вальдшмидт
Патрик Каммербауэр
|89′
|90′+2′
Людвиг Аугустинссон
|49%
|Владение мячом
|51%
|78%
|Процент точных передач
|81%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|9
|8
|Сейвы вратарём
|8
|3
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|13
|7
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Фрайбург
Расстановка 4‑4‑2
1
Шволов
15
Штенцель
5
Гульде
23
Хайнц
30
Гюнтер
19
Хаберер
25
Кох
8
Франтц
18
Петерсен
9
Хёлер
14
Каммербауэр
1
Павленка
23
Селассие
13
Велькович
18
Мойсандер
5
Аугустинссон
35
Эггештайн
11
Рашица
4
Писарро
30
Классен
8
Осако
10
Крузе
Вердер
Расстановка 4‑3‑1‑2
Бременской команды удалось сравнять счёт только на второй компенсированной минуте благодаря точному удару шведского защитника Людвига Аугустинсона. Таким образом, «Вердер» прервал серию из трёх поражений в Бундеслиге, а «Фрайбург» продлил до трёх матчей серию без побед (две ничьи, одно поражение).
Чемпионат11:31
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