Футбол
«Вердер» продлит контракт с 40-летним ПисарроSoccer.ru 09:59
Знаменитый перуанский ветеран Клаудио Писарро продолжит выступать за "Вердер". Клуб сообщил, что в ближайшие дни стороны продлят контракт. 40-летний форвард выступает в Бундеслиге с 1999 года и продолжает бить рекорды.
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