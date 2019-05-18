Футбол

«Вердер» продлит контракт с 40-летним ПисарроSoccer.ru 09:59

Знаменитый перуанский ветеран Клаудио Писарро продолжит выступать за "Вердер". Клуб сообщил, что в ближайшие дни стороны продлят контракт. 40-летний форвард выступает в Бундеслиге с 1999 года и продолжает бить рекорды.
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40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

Советский спорт11:21

«Вердер» продлил контракт с 40-летним Писарро

Спорт-Экспресс10:55

40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

Sports.ru09:42

«Вердер» объявил о продлении контракта с 40-летним Писарро

Чемпионат10:42

«Вердер» договорился о продлении контракта с 40-летним Писарро

Sport24.ru10:38

«Вердер» продлит контракт с 40-летним Писарро

Soccer.ru09:59

«Вердер» продлил контракт с 40-летним Писарро

Матч ТВ10:53
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Клаудио Писарро
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий «Вердера» и сборной Перу. Бывший игрок «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», лондонского «Челси», «Кёльна» и мюнхенской «Баварии». Участник четырёх Кубков Америки 1999, 2004, 2007 и 2015 годов.
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