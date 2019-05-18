Футбол

«Вердер» продлит контракт с 40-летним ПисарроSoccer.ru 09:59

Знаменитый перуанский ветеран Клаудио Писарро продолжит выступать за "Вердер". Клуб сообщил, что в ближайшие дни стороны продлят контракт. 40-летний форвард выступает в Бундеслиге с 1999 года и продолжает бить рекорды.
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«Лейпциг» уступил «Вердеру»

Soccer.ru11:38

«Вердер» продлил контракт с 40-летним Писарро

Спорт-Экспресс10:55

«Вердер» продлил контракт с 40-летним Писарро

Матч ТВ10:53

«Вердер» объявил о продлении контракта с 40-летним Писарро

Чемпионат10:42

40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

Советский спорт11:21

«Вердер» договорился о продлении контракта с 40-летним Писарро

Sport24.ru10:38

40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

Sports.ru09:42
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Политика

В Австрии объявят перевыборы в парламент из-за «российского скандала»

Себастьян Курц – канцлер Австрии не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы (АПС), которую возглавляет оказавшийся в центре скандала уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

Герцог Сассекский прибыл в сопровождении британской актрисы Софи Уинклман, которая замужем за братом Габриэллы лордом Фредериком Виндзором.
Обновлено в 11:38
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Политика

Exxon Mobil начала эвакуацию персонала с юга Ирака

Американская компания Exxon Mobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на источник в иракском руководстве.
Обновлено в 09:35
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Музыка

Лазарев опубликовал обнаженное фото перед финалом «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал откровенную фотографию на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено в 10:57
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Политика

В Италии призвали отменить антироссийские санкции

Итальянская партия "Лига" постарается убедить европейских союзников в тщетности изоляции России, заявил РИА Новости министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.
Обновлено в 10:34
Политика

Совет Европы проголосовал за возвращение делегации России в ПАСЕ

Комитет министров Совета Европы во время заседания в Хельсинки приняли почти единогласное решение о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Авто

Россияне рассказали, за сколько купили бы LADA 4×4 нового поколения

В результате оказалось, что автомобилисты приобрели бы новую Ниву по цене максимум 1,5 млн рублей, а некоторые купили бы внедорожник по цене, за которую он продается сейчас.
Обновлено в 08:27
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Обновлено в 11:30
Транспорт

Движение по первым МЦД запустят в ускоренном режиме до конца года

Обновлено в 06:34
Авто

Ford объявил скидку при покупке кроссовера Kuga

Размер скидки на каждую комплектацию индивидуален и складывается из ранее объявленного снижения стоимости транспортного средства и дополнительной выгоды при покупке по программе Ford Credit.
Обновлено в 06:14
Игры

Анонсирована Minecraft Earth — AR-игра для мобильных устройств

Команда Xbox анонсировала мобильную игру с дополненной реальностью Minecraft Earth.
Обновлено в 11:10
Спорт

МОК поздравил Загитову в твиттере

Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил с днем рождения российскую фигуристку, чемпионку мира и Европы Алину Загитову, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Политика

Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США

Глава МИД КНР Ван в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Китай готов вести торговые переговоры только на основе равенства и будет твёрдо отстаивать свои государственные интересы.
Обновлено в 11:34
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Политика

Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроют досрочно

Открывал движение президент РФ Владимир Путин. Мост начали сооружать после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

В США предупредили авиакомпании о риске полётов над Персидским заливом

Американские власти предупредили коммерческие авиалинии об опасности полётов над Персидским заливом из-за риска «оказаться неправильно опознанными» в воздушном пространстве на фоне напряжённости в регионе.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Футбол

Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

Обновлено в 04:11
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
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Клаудио Писарро
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий «Вердера» и сборной Перу. Бывший игрок «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», лондонского «Челси», «Кёльна» и мюнхенской «Баварии». Участник четырёх Кубков Америки 1999, 2004, 2007 и 2015 годов.
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