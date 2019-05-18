Футбол

«Вердер» продлил контракт с 40-летним ПисарроМатч ТВ 10:53

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро продлил контракт с бременским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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«Вердер» объявил о продлении контракта с 40-летним Писарро

Чемпионат10:42

«Вердер» продлил контракт с 40-летним Писарро

Спорт-Экспресс10:55

«Вердер» продлил контракт с 40-летним Писарро

Матч ТВ10:53

40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

Советский спорт11:21

«Вердер» договорился о продлении контракта с 40-летним Писарро

Sport24.ru10:38

«Вердер» продлит контракт с 40-летним Писарро

Soccer.ru09:59

40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

Sports.ru09:42
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева простила племянника накануне женитьбы

Четыре года назад на фоне пагубной привычки у родственника Пугачевой случилась беда: парализовало ноги.
Обновлено в 14:00
Общество

Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли

Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Музыка

Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения»

Обновлено в 15:53
Происшествия

Суд арестовал мужчину, выбросившего собаку с 4 этажа в Колпине

Обновлено в 10:26
Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:20
Политика

В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Общество

Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре

Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.
Обновлено в 12:41
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии

Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом

Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 02:22
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено вчера в 02:46
Футбол

Червиченко: «Мельгарехо умышленно падал и пенальти имитировал»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выездную победу красно-белых над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 15:10
Интернет

Google следит за покупками в Сети через Gmail – эксперты

Компания Google имеет доступ ко всем покупкам, которые совершают пользователи в Сети. Это касается только тех, кто использует Gmail.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве

Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Футбол

Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»

Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Футбол

ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе.
Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский подготовил указ о роспуске Рады

Украинское издание "Обозреватель" проинформировало о наличии якобы указа избранного президента Украины Владимира Зеленского от 20 мая о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 01:38
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).
Обновлено в 15:36
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Клаудио Писарро
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий «Вердера» и сборной Перу. Бывший игрок «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», лондонского «Челси», «Кёльна» и мюнхенской «Баварии». Участник четырёх Кубков Америки 1999, 2004, 2007 и 2015 годов.
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