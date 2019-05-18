Футбол
«Вердер» продлил контракт с 40-летним ПисарроМатч ТВ 10:53
Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро продлил контракт с бременским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Петербург журчащий: сезон фонтанов открыт
Праздничное представление пройдет 18 мая в царстве фонтанов Петергофе: в этом году оно посвящено 220-летию Пушкина.
Обновлено в 15:43
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
Обновлено в 13:54
Политика
Министр обороны Эстонии раскритиковал восстановление России в ПАСЕ
Министр обороны Эстонии Юри Луйк выступил против решения вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 15:18
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Источник сообщил о проблемах SSJ100 при взлете в Ульяновске
Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 рейсом Ульяновск - Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
Обновлено в 16:37
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Музыка
Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Обновлено в 15:40
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Экономика
Nord Stream 2 допускает перенос окончания строительства «СП-2»
Как следует из доклада, завершение строительства "СП-2" может быть перенесено на вторую половину следующего года при реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, если Дания согласует проект ближе к концу текущего года.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
В Красноярском крае произошёл пожар в двухэтажном доме
В посёлке Тура Красноярского края произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
Обновлено в 16:09
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика
Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину
Журналист же рассказала о ситуации президенту.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x
Обновлено вчера в 09:07
Транспорт
«Чистый воздух» в действии: Чита движется к строительству новой троллейбусной линии
Обновлено в 16:57
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Спорт
Глейхенгауз назвал Загитову своей музой
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Хоккей
Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира
Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 16:46
Политика
Порошенко дал последние наставления Зеленскому
Выступая в Киеве на праздновании Дня Европы, уходящий президент Украины Пётр Порошенко призвал команду нового президента следовать тем же курсом, которым страна шла последние пять лет с момента «революции достоинства».
Обновлено в 07:24
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 11:39