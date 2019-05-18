Футбол

«Вердер» продлил контракт с 40-летним ПисарроМатч ТВ 10:53

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро продлил контракт с бременским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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«Вердер» объявил о продлении контракта с 40-летним Писарро

Чемпионат10:42

«Вердер» продлил контракт с 40-летним Писарро

Спорт-Экспресс10:55

«Вердер» продлил контракт с 40-летним Писарро

Матч ТВ10:53

40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

Советский спорт11:21

«Вердер» договорился о продлении контракта с 40-летним Писарро

Sport24.ru10:38

«Вердер» продлит контракт с 40-летним Писарро

Soccer.ru09:59

40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

Sports.ru09:42
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Праздничное представление пройдет 18 мая в царстве фонтанов Петергофе: в этом году оно посвящено 220-летию Пушкина.
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Экономика

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Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Источник сообщил о проблемах SSJ100 при взлете в Ульяновске

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 рейсом Ульяновск - Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
Обновлено в 16:37
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Музыка

Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»

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Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Экономика

Nord Stream 2 допускает перенос окончания строительства «СП-2»

Как следует из доклада, завершение строительства "СП-2" может быть перенесено на вторую половину следующего года при реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, если Дания согласует проект ближе к концу текущего года.
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Происшествия

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В посёлке Тура Красноярского края произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
Обновлено в 16:09
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
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В США подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тысячи лет

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Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину

Журналист же рассказала о ситуации президенту.
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«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x

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«Чистый воздух» в действии: Чита движется к строительству новой троллейбусной линии

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Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

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Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
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Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
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Глейхенгауз назвал Загитову своей музой

Обновлено в 11:06
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Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
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Хоккей

Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира

Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею.
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Порошенко дал последние наставления Зеленскому

Выступая в Киеве на праздновании Дня Европы, уходящий президент Украины Пётр Порошенко призвал команду нового президента следовать тем же курсом, которым страна шла последние пять лет с момента «революции достоинства».
Обновлено в 07:24
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ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

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Кличко рассказал о вкладе князя Ярослава Мудрого в развитие Европы

Обновлено в 14:40
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Клаудио Писарро
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий «Вердера» и сборной Перу. Бывший игрок «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», лондонского «Челси», «Кёльна» и мюнхенской «Баварии». Участник четырёх Кубков Америки 1999, 2004, 2007 и 2015 годов.
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