Футбол
«Вердер» продлил беспроигрышную серию до 12 матчейSports.ru 03:55
Салиф Сане
|22′
|49′
Нури Шахин
Себастьян Руди
|55′
Бреэль Эмболо
Евгений Коноплянка
|59′
|65′
Милот Рашица
Нассим Бужеллаб
Марк Ут
|68′
|72′
Дэви Классен
|74′
Йоханнес Эггештайн
Кевин Мевальд
Гвидо Бургшталлер
Ахмед Кутуджу
|83′
|84′
Милош Велькович
Себастьян Лангкамп
|88′
Милот Рашица
Мартин Харник
|90′
Нури Шахин
Шальке-04
Расстановка 3‑5‑2
35
Нюбель
17
Стамбули
26
Сане
5
Настасич
13
Руди
8
Сердар
6
Маскарель
7
Ут
24
Очипка
11
Коноплянка
15
Кутуджу
1
Павленка
32
Фридль
15
Лангкамп
18
Мойсандер
5
Аугустинссон
35
Эггештайн
17
Шахин
30
Классен
6
Мевальд
10
Крузе
9
Харник
Вердер
Расстановка 4‑3‑3
«Вердер» победил «Шальке» (2:0) в четвертьфинале Кубка Германии. Бременский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 12 матчей (6 побед, 6 ничьих).
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«Вердер» на выезде победил «Шальке» и стал последним полуфиналистом Кубка Германии
Sport24.ruвчера в 16:42
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
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