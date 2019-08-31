Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Вердер» победил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии

Вердер — Аугсбург
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Везерштадион»
Юя Осако
5′
12′
Рубен Варгас
Джош Сарджент
21′
23′
Штефан Лихтштайнер
26′
Рубен Варгас
34′
Штефан Лихтштайнер
46′
Михаэль Грегорич
Марек Сухи
46′
Рубен Варгас
Юя Осако
67′
73′
Рубен Варгас
Альфред Финнбогасон
Джош Сарджент
Клаудио Писарро
82′
85′
Филипп Макс
Мадс Педерсен
Никлас Фюллькруг
Мартин Харник
87′
90′
Флориан Нидерлехнер
Юя Осако
Кристиан Гросс
90′+1′
Иржи Павленка
90′+2′
"Вердер" обыграл дома "Аугсбург" в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счетом 3:2. Голы у победителей забили Юя Осако (6-я и 67-я минуты) и Джошуа Сарджент (21).
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