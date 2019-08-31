Футбол
РИА Новости«Вердер» победил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии
Юя Осако
|5′
|12′
Рубен Варгас
Джош Сарджент
|21′
|23′
Штефан Лихтштайнер
|26′
Рубен Варгас
|34′
Штефан Лихтштайнер
|46′
Михаэль Грегорич
Марек Сухи
|46′
Рубен Варгас
Юя Осако
|67′
|73′
Рубен Варгас
Альфред Финнбогасон
Джош Сарджент
Клаудио Писарро
|82′
|85′
Филипп Макс
Мадс Педерсен
Никлас Фюллькруг
Мартин Харник
|87′
|90′
Флориан Нидерлехнер
Юя Осако
Кристиан Гросс
|90′+1′
Иржи Павленка
|90′+2′
|67%
|Владение мячом
|33%
|84%
|Процент точных передач
|66%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|8
|10
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Вердер
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Павленка
4
Ланг
23
Селассие
18
Мойсандер
32
Фридль
35
Эггештайн
17
Шахин
36
Гросс
30
Классен
9
Харник
14
Писарро
21
Коубек
2
Лихтштайнер
18
Едвай
19
Удуохай
3
Педерсен
23
Рихтер
8
Хедира
10
Байер
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
5
Сухи
Аугсбург
Расстановка 4‑4‑2
"Вердер" обыграл дома "Аугсбург" в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счетом 3:2. Голы у победителей забили Юя Осако (6-я и 67-я минуты) и Джошуа Сарджент (21).
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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