"Вердер" обыграл дома "Аугсбург" в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счетом 3:2. Голы у победителей забили Юя Осако (6-я и 67-я минуты) и Джошуа Сарджент (21).

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