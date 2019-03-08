Футбол
«Вердер» обыграл «Шальке» в матче БундеслигиREGNUM вчера в 23:41
Максимилиан Эггештайн
|19′
Милош Велькович
|21′
|26′
Бреэль Эмболо
Милот Рашица
|31′
Макс Крузе
|51′
Клаудио Писарро
Мартин Харник
|67′
|71′
Набиль Бенталеб
Милот Рашица
|73′
|74′
Набиль Бенталеб
Ахмед Кутуджу
|79′
Стивен Скрибски
Рэбби Матондо
Милот Рашица
Фин Бартельс
|84′
|85′
Бреэль Эмболо
|87′
Даниэль Калиджури
Салиф Сане
Макс Крузе
Кевин Мевальд
|90′+1′
Мартин Харник
|90′+4′
|57%
|Владение мячом
|43%
|76%
|Процент точных передач
|64%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|7
|18
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вердер
Расстановка 4‑3‑3
1
Павленка
23
Селассие
13
Велькович
18
Мойсандер
5
Аугустинссон
35
Эггештайн
44
Баргфреде
30
Классен
6
Мевальд
9
Харник
22
Бартельс
35
Нюбель
27
Брума
17
Стамбули
5
Настасич
26
Сане
2
Маккенни
15
Кутуджу
24
Очипка
36
Эмболо
2 ×
19
Бургшталлер
14
Матондо
Шальке-04
Расстановка 3‑4‑3
Футбольный бременский клуб «Вердер» уверенно победил команду «Шальке» из Гельзенкирхена в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги, сообщает 9 марта «Матч ТВ». Игра проходила в Бремене и завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2.
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