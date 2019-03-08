«Вердер» обыграл «Шальке» в матче БундеслигиREGNUM вчера в 23:41

Футбольный бременский клуб «Вердер» уверенно победил команду «Шальке» из Гельзенкирхена в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги, сообщает 9 марта «Матч ТВ». Игра проходила в Бремене и завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

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