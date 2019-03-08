Футбол

«Вердер» обыграл «Шальке» в матче БундеслигиREGNUM вчера в 23:41

Вердер — Шальке-04
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Везерштадион»
Максимилиан Эггештайн
19′
Милош Велькович
21′
26′
Бреэль Эмболо
Милот Рашица
31′
Макс Крузе
51′
Клаудио Писарро
Мартин Харник
67′
71′
Набиль Бенталеб
Милот Рашица
73′
74′
Набиль Бенталеб
Ахмед Кутуджу
79′
Стивен Скрибски
Рэбби Матондо
Милот Рашица
Фин Бартельс
84′
85′
Бреэль Эмболо
87′
Даниэль Калиджури
Салиф Сане
Макс Крузе
Кевин Мевальд
90′+1′
Мартин Харник
90′+4′
Футбольный бременский клуб «Вердер» уверенно победил команду «Шальке» из Гельзенкирхена в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги, сообщает 9 марта «Матч ТВ». Игра проходила в Бремене и завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2.
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