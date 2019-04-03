Футбол

«Вердер» обыграл «Шальке» и пробился в полуфинал Кубка ГерманииСпорт-Экспресс 16:38

"Вердер" в гостях выиграл у "Шальке" (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии. У победителей отличились Милот Рашица и Дави Классен. Ранее в 1/2 финала пробились также "Гамбург", "Бавария" и "РБ Лейпциг".
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«Вердер» обыграл «Шальке» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Матч ТВ16:38

«Вердер» на выезде победил «Шальке» и стал последним полуфиналистом Кубка Германии

Sport24.ru16:42

«Вердер» обыграл «Шальке» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Sportbox.RU16:38

«Вердер» пробился в полуфинал Кубка Германии

РИА Новости16:51

«Вердер» обыграл «Шальке» и пробился в полуфинал Кубка Германии

Спорт-Экспресс16:38

Кубок Германии. «Шальке» проиграл «Вердеру» и вылетел из турнира

Бомбардир.ру16:42

«Шальке» - «Вердер»: определяем последнего полуфиналиста

Все про Спорт рувчера в 17:11
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Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил его веселье после решения суда

Обновлено в 16:45
Общество

В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире

К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
Обновлено в 16:01
Наука

Кофе увеличил шанс развития рака легких

Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Гаджеты

Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса

В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено в 08:00
Футбол

Защитник Петар Занев покинул «Енисей»

Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено в 13:25
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Политика

Президент Казахстана передал Путину привет от Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным передал ему привет от экс-главы республики Нурсултана Назарбаева, а Путин попросил передать привет в ответ.
Обновлено в 09:03
Авто

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Путешествия

Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов

Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
Обновлено в 10:29
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Происшествия

На западе Москвы произошел пожар в пристройке к магазину «Пятерочка»

По данным ведомства, возгорание произошло в погрузочной зоне торговой пристройки, расположенному по адресу: Очаковское шоссе, дом 6, корпус 2. По информации спасателей, на площади 30 квадратных метров происходило горение упаковочной тары и обрешетника кровли.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Общество

Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади

В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено в 16:15
Экономика

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Здоровье

Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Политика

Байден ответил на претензии обвинивших его женщин

Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Культура

Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль

Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Общество

Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов

Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Музыка

Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13

Обновлено вчера в 12:05
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Шальке 04
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Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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Немецкий футбольный клуб из города Бремен. 4-кратный чемпион Германии. Цвета клуба - бело-зелёные.
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