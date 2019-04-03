Футбол
«Вердер» обыграл «Шальке» и пробился в полуфинал Кубка ГерманииСпорт-Экспресс 16:38
"Вердер" в гостях выиграл у "Шальке" (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии. У победителей отличились Милот Рашица и Дави Классен. Ранее в 1/2 финала пробились также "Гамбург", "Бавария" и "РБ Лейпциг".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил его веселье после решения суда
Обновлено в 16:45
Общество
В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире
К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
Обновлено в 16:01
Наука
Кофе увеличил шанс развития рака легких
Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории
Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Гаджеты
Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса
В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 08:00
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено в 13:25
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Политика
Президент Казахстана передал Путину привет от Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным передал ему привет от экс-главы республики Нурсултана Назарбаева, а Путин попросил передать привет в ответ.
Обновлено в 09:03
Авто
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Путешествия
Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов
Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
Обновлено в 10:29
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Происшествия
На западе Москвы произошел пожар в пристройке к магазину «Пятерочка»
По данным ведомства, возгорание произошло в погрузочной зоне торговой пристройки, расположенному по адресу: Очаковское шоссе, дом 6, корпус 2. По информации спасателей, на площади 30 квадратных метров происходило горение упаковочной тары и обрешетника кровли.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено в 16:15
Экономика
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь
Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Политика
Байден ответил на претензии обвинивших его женщин
Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Культура
Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль
Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Общество
Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов
Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Музыка
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13
Обновлено вчера в 12:05