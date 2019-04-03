«Вердер» обыграл «Шальке» и пробился в полуфинал Кубка ГерманииСпорт-Экспресс 16:38

"Вердер" в гостях выиграл у "Шальке" (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии. У победителей отличились Милот Рашица и Дави Классен. Ранее в 1/2 финала пробились также "Гамбург", "Бавария" и "РБ Лейпциг".

«Вердер» обыграл «Шальке» и пробился в полуфинал Кубка Германии

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