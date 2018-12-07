Футбол
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Везерштадион»
|1′
Робин Бормут
Кевин Мевальд
|20′
|43′
Доди Лукебакио
|44′
Доди Лукебакио
Гебре Селассие
|44′
|46′
Такаси Усами
Роуэн Хеннингс
Марко Фридль
|51′
Клаудио Писарро
Мартин Харник
|60′
|61′
Оливер Финк
Альфредо Моралес
|64′
Маттиас Зиммерманн
Милот Рашица
|67′
Кевин Мевальд
Йоханнес Эггештайн
|69′
Мартин Харник
|71′
Милот Рашица
Джош Сарджент
|76′
Джош Сарджент
|78′
|84′
Роуэн Хеннингс
|87′
Доди Лукебакио
Бенито Раман
|72%
|Владение мячом
|28%
|88%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|9
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|11
|13
|Фолы
|17
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Вердер
Расстановка 4‑3‑3
1
Павленка
23
Селассие
15
Лангкамп
32
Фридль
5
Аугустинссон
35
Эггештайн
24
Эггештайн
30
Классен
9
Харник
10
Крузе
19
Сарджент
1
Рензинг
25
Зиммерманн
32
Бормут
35
Каминьский
23
Гиссельманн
39
Циммер
6
Моралес
13
Бодзек
22
Штёгер
28
Хеннингс
9
Раман
Фортуна Дюссельдорф
Расстановка 4‑5‑1
Фортуна, имея в активе девять баллов, занимает 18-е место. В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
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