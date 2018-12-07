Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»
Советский спорт
вчера в 16:39

Вердер — Фортуна Дюссельдорф
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Везерштадион»
1′
Робин Бормут
Кевин Мевальд
20′
43′
Доди Лукебакио
44′
Доди Лукебакио
Гебре Селассие
44′
46′
Такаси Усами
Роуэн Хеннингс
Марко Фридль
51′
Клаудио Писарро
Мартин Харник
60′
61′
Оливер Финк
Альфредо Моралес
64′
Маттиас Зиммерманн
Милот Рашица
67′
Кевин Мевальд
Йоханнес Эггештайн
69′
Мартин Харник
71′
Милот Рашица
Джош Сарджент
76′
Джош Сарджент
78′
84′
Роуэн Хеннингс
87′
Доди Лукебакио
Бенито Раман
Фортуна, имея в активе девять баллов, занимает 18-е место. В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Советский спортвчера в 16:39

Подробнее о событии

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

Советский спортвчера в 16:39

«Вердер» обыграл «Фортуну»

Спорт-Экспрессвчера в 16:28

«Вердер» обыграл «Фортуну», прервав серию из пяти матчей без побед в Бундеслиге

Чемпионатвчера в 16:24

«Вердер» дома выиграл у «Фортуны»

Матч ТВвчера в 16:45

«Вердер» в матче с «Фортуной» прервал полуторамесячную серию без побед

Евро-футбол.рувчера в 16:40

«Вердер» одержал первую победу в Бундеслиге с октября

Sport24.ruвчера в 16:24

Вердер - Фортуна. Прогноз на матч Бундеслиги: «музыканты» уверенно победят

Sport-place05 декабря в 04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Футбол

Фанаты «Интера» устроили погром на матче с «Ювентусом»

Обновлено в 02:15
Футбол

Отбеливатель помог «Енисею» определиться с формой на матч с ЦСКА

"Енисей" записал шуточное видео о том, как команда решала вопрос с формой на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 02:16
Футбол

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прооперирован в Италии

Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко прооперирован в Италии после травмы, сообщает 8 декабря официальный сайт московской команды.
Обновлено в 01:19
Футбол

Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»

Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".
Обновлено в 00:29
Футбол

Джокович поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча-2018»

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил в своем Твиттере хавбека "Реала" Луку Модрича с завоеванием "Золотого мяча-2018".
Обновлено в 02:30
Футбол

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Порту» разгромил «Портимоненсе», пропустив первым

Уже на девятой минуте гости вышли вперед, но это был их первый и единственный мяч, дальше забивали Мусса Марега (2 гола и 1 результативный пас) и его одноклубники - 4:1.
Обновлено в 02:11
Футбол

Форвард «Барселоны» Суарес восстановился после травмы

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес восстановился после травмы правого колена, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:12
Футбол

Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Молодёжка «Спартака» в меньшинстве вырвала победу в Махачкале

В Молодёжном первенстве России стартовал 17-й тур. В Махачкале "Анжи" со "Спартаком" выдали результативный матч.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Ювентус“ никогда не ошибается»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поговорил о причинах поражения своей команды в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1). — Этот матч нужно было сыграть определенным образом и с постоянным настроем, понимая, что когда соперник будет давить, нужно отходить назад.
Обновлено в 02:00
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 00:10
Футбол

«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол

Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09
Главное