Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»
Советский спорт
16:39

Вердер — Фортуна Дюссельдорф
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Везерштадион»
1′
Робин Бормут
Кевин Мевальд
20′
43′
Доди Лукебакио
44′
Доди Лукебакио
Гебре Селассие
44′
46′
Такаси Усами
Роуэн Хеннингс
Марко Фридль
51′
Клаудио Писарро
Мартин Харник
60′
61′
Оливер Финк
Альфредо Моралес
64′
Маттиас Зиммерманн
Милот Рашица
67′
Кевин Мевальд
Йоханнес Эггештайн
69′
Мартин Харник
71′
Милот Рашица
Джош Сарджент
76′
Джош Сарджент
78′
84′
Роуэн Хеннингс
87′
Доди Лукебакио
Бенито Раман
Фортуна, имея в активе девять баллов, занимает 18-е место. В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
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«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

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