Футбол
«Вердер» на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Гертой»РИА Новости 14:50
Дэви Зельке
|25′
Карим Рекик
|27′
Йордан Торунарига
Пер Сильян Шелбред
|57′
|61′
Себастьян Лангкамп
|61′
Йоханнес Эггештайн
Клаудио Писарро
|72′
Филипп Баргфреде
|74′
Филипп Баргфреде
Кевин Мевальд
|75′
Милот Рашица
Джош Сарджент
Валентино Лазаро
|77′
Саломон Калу
Лукас Клюнтер
|81′
Ондржей Дуда
Владимир Дарида
|90′
|90′+4′
Дэви Классен
Ведад Ибишевич
|90′+4′
|90′+6′
Клаудио Писарро
|41%
|Владение мячом
|59%
|70%
|Процент точных передач
|81%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|3
|17
|Отборы
|8
|17
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Герта
Расстановка 4‑5‑1
22
Ярстейн
20
Лазаро
5
Штарк
4
Рекик
3
Шелбред
13
Клюнтер
15
Груйич
6
Дарида
28
Лустенбергер
17
Миттельштедт
27
Зельке
1
Павленка
15
Лангкамп
6
Мевальд
18
Мойсандер
23
Селассие
35
Эггештайн
30
Классен
5
Аугустинссон
4
Писарро
10
Крузе
19
Сарджент
Вердер
Расстановка 3‑4‑3
Футболисты бременского "Вердера" в компенсированное время ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Германии против "Герты". Игра в Берлине завершилась со счетом 1:1. На гол Дэви Зельке (25-я минута) футболисты "Вердера" ответили мячом 40-летнего Клаудио Писарро (96-я минута).
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