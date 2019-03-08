Футбол

«Вердер» и «Шальке» забили 6 мячей в матче бундеслигиSportbox.RU 16:41

Вердер — Шальке-04
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Везерштадион»
Максимилиан Эггештайн
19′
Милош Велькович
21′
26′
Бреэль Эмболо
Милот Рашица
31′
Макс Крузе
51′
Клаудио Писарро
Мартин Харник
67′
71′
Набиль Бенталеб
Милот Рашица
73′
74′
Набиль Бенталеб
Ахмед Кутуджу
79′
Стивен Скрибски
Рэбби Матондо
Милот Рашица
Фин Бартельс
84′
85′
Бреэль Эмболо
87′
Даниэль Калиджури
Салиф Сане
Макс Крузе
Кевин Мевальд
90′+1′
Мартин Харник
90′+4′
В матче чемпионата Германии «Вердер» принимал «Шальке». Кломанды забили 6 мячей на двоих, встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Счет открыли гости: на 26-й минуте отличился Брель Эмболо.
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