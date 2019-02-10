Футбол

«Вердер» дома разгромил «Аугсбург»Матч ТВ 11:30

Вердер — Аугсбург
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Везерштадион»
Милот Рашица
5′
Йоханнес Эггештайн
27′
Милот Рашица
28′
Милот Рашица
Кевин Мевальд
36′
53′
Филипп Макс
Фредрик Йенсен
55′
Даниэль Байер
68′
Альфред Финнбогасон
Андре Хан
Йоханнес Эггештайн
Клаудио Писарро
77′
Кевин Мевальд
83′
Макс Крузе
Джош Сарджент
88′
88′
Даниэль Байер
Йозо Станич
«Вердер» добился уверенной победы над «Аугсбургом» в матче 21-го тура бундеслиги. В составе хозяев дубль оформил полузащитник Милот Рашица, еще один гол на свой счет записал нападающий Йоханнес Эггештайн. До разгромного счет довел Кевин Мёвальд.
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