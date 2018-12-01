Обращаем внимание на то, что мюнхенцы будут после матча против Бенфики в Лиге чемпионов, а у Вердера была целая неделя на подготовку, но, несмотря на это, «красные» считаются явными фаворитами встречи. Вердер Перед 13-м туром в чемпионате Германии «музыканты» на 7-м месте, с 18-ю очками.

Sport-place 29 ноября в 06:24