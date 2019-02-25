Экономика
Veon получит $350 млн после пересмотра соглашения с EricssonТАСС 00:50
Телекоммуникационный холдинг Veon (прежнее название - Vimpelcom Ltd.) получит в первом полугодии 2019 года $350 млн после пересмотра соглашения с компанией Ericsson, сообщается в пресс-релизе Veon.
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VEON хочет пересмотреть соглашение с Ericsson и получить 350 миллионов долларов
Политика Сегодня01:36
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Оценивать наряд американского актера Билли Портера, который появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном черном женском платье в пол, должен не стилист, а сотрудник цирка.
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