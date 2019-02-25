Экономика
Veon получит $350 млн после пересмотра соглашения с EricssonТАСС 00:50
Телекоммуникационный холдинг Veon (прежнее название - Vimpelcom Ltd.) получит в первом полугодии 2019 года $350 млн после пересмотра соглашения с компанией Ericsson, сообщается в пресс-релизе Veon.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
VEON хочет пересмотреть соглашение с Ericsson и получить 350 миллионов долларов
Политика Сегодня01:36
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Музыка
Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика
В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов
24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Водительское удостоверение станет электронным
Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ее
Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Двое человек погибли на Невском проспекте после наезда BMW
Нетрезвый 30-летний уроженец Азербайджана, набрав огромную скорость, в ночь на 24 февраля выехал на тротуар Невского проспекта и насмерть сбил москвичку и американца средних лет.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину
20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Ереване загорелось здание правительства Армении
Обновлено в 00:57
Политика
Борисов: Санкции негативно влияют на экспорт российского вооружения
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что партнеры России по военно-техническому сотрудничеству все еще испытывают на себе санкционное давление, а это плохо сказывается на экспорте российского вооружения.
Обновлено в 00:39
Кино
«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»
В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка».
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit
Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Обновлено в 01:16
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России
В Ростове-на-Дону в южном дерби ¼ Кубка России, в котором сошлись непримиримые соперники "Краснодар" и "Ростов", победу одержала донская команда.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Лавров рассказал о консультациях США с Россией по КНДР
«Думаю, США уже поняли бесперспективность ультиматумов в переговорах с КНДР», — добавил Лавров.
Обновлено в 01:18
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова
Обновлено в 00:19
Экономика
Росфинмониторинг назвал сумму арестованных в России активов
Ежегодно в России в среднем арестовывается имущество на 61 млрд руб. Эта сумма выросла с 40 млрд в 2013 г. до 77,5 млрд в 2017 г. В 2018 г. только за первое полугодие были арестованы активы на 47,9 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга.
Обновлено в 00:49
Политика
Законопроект о «суверенном рунете» смягчат
Комитет Госдумы по информационной политике решил убрать из законопроекта о "суверенном рунете" требование создать национальную систему доменных имен, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:04
Происшествия
На депутата заксобрания Пермского края совершено покушение
Покушение совершено на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 01:19
Политика
Трамп отсрочит повышение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение новых торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Пострадавший в перестрелке астраханский полицейский находится в коме
Полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Российского бизнесмена убили за угнетение работников
В селе Ванзеват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры убили местного бизнесмена Владимира Теплова.
Обновлено в 01:46
Общество
Во второй половине марта в Россию придет весна
Во второй половине марта в центральную Россию придет весна, обещают синоптики.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Москва потратит 25 миллиардов рублей центр «Роскосмоса» в виде ракеты
"Роскосмос" не потратит ничего на создание центра.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
На Украине разгорелся скандал из-за «сексуальной» рекламы ВСУ
Обновлено вчера в 20:19
Энергетика
Нефть незначительно дешевеет, Brent держится возле $67 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов незначительно снижаются после подъема до максимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш
Неизвестные захватили пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Найден еще один пропавший в тундре человек
Один из пропавших во время пурги в тундре человек найден в семи километрах от села Юрюнг-Хая, 25 февраля сообщается на официальном сайте Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).
Обновлено в 01:34