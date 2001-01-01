Футбол
«Вентспилс» и «Бреннбю» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 13:25
"Вентспилс" и "Бреннбю", несмотря на поражения в ответных матчах 1-го отборочного раунда Лиги Европы, прошли в следующую стадию турнира.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
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СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Политика
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Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
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Число жертв пожара на студии аниме Kyoto Animation в Киото (Япония) достигло 33. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает телеканал NHK.
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Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
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Кино
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Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
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Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
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Общество
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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