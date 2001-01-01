"Вентспилс" и "Бреннбю", несмотря на поражения в ответных матчах 1-го отборочного раунда Лиги Европы, прошли в следующую стадию турнира.

«Вентспилс» и «Бреннбю» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

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