Футбол

Венсан Компани: «Гордость „Манчестер Сити“ задета»
Матч ТВ
10:47

За последние несколько недель наша гордость была задета, но нам есть, ради чего играть.
Матч ТВ10:47

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Венсан Компани: «Гордость „Манчестер Сити“ задета»

Матч ТВ10:47

Венсан Компани: «Гордость „Манчестер Сити“ задета»

Sportbox.RU10:47

Компани: «„Манчестер Сити“ не нужно сейчас зацикливаться на очках»

Бомбардир.рувчера в 12:31
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Футбол

Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»

Обновлено в 11:37
Футбол

Сборная России по футболу поздравила болельщиков с Новым годом

Сборная России по футболу в «Твиттере» опубликовала видеопоздравление с Новым годом.
Обновлено в 04:12
Футбол

Левандовски намерен закончить карьеру в «Баварии»

Обновлено в 07:59
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«Интер» хочет пригласить Крооса летом

«Интер» хочет пригласить полузащитника «Реала» Тони Крооса.
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Футбол

Президент «Атлетико»: Верю, что Лукас Эрнандес останется в нашем клубе

Обновлено в 11:57
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«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тусаром

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Луки Тусара.
Обновлено в 07:15
Футбол

Клопп: Не думаем о победе в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп подвел итоги первой половины сезона для команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в 21-м туре английской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:28
Футбол

Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Обновлено в 07:01
Футбол

Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
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Мане избежал наказания за то, что схватил Лихтштайнера за горло

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания за стычку с защитником лондонского «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером во время матча 20-го тура английской Премьер-лиги, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини

Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
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Футбол

Гарри Кейн: «Я хочу оставаться на высшем уровне»

После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» идет на третьем месте и отстает от идущего вторым «Манчестер Сити» на два очка.
Обновлено в 12:21
Футбол

Рабьо отказался перейти в «Тоттенхэм», посчитав клуб слишком слабым

По данным источника, французский хавбек посчитал, что лондонский клуб является слишком слабым для его уровня.
Обновлено в 09:14
Футбол

Комментатор Орлов предсказал приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Популярный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о предполагаемом наказании полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающем "Зенита" Александра Кокорина.
Обновлено в 11:25
Футбол

В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу

Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44
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Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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