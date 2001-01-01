Футбол
Венсан Компани: «Гордость „Манчестер Сити“ задета»
Венсан Компани: «Гордость „Манчестер Сити“ задета»Матч ТВ10:47
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Футбол
Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»
Обновлено в 11:37
Футбол
Сборная России по футболу поздравила болельщиков с Новым годом
Сборная России по футболу в «Твиттере» опубликовала видеопоздравление с Новым годом.
Обновлено в 04:12
Футбол
Левандовски намерен закончить карьеру в «Баварии»
Обновлено в 07:59
Футбол
«Интер» хочет пригласить Крооса летом
«Интер» хочет пригласить полузащитника «Реала» Тони Крооса.
Обновлено в 09:32
Футбол
Президент «Атлетико»: Верю, что Лукас Эрнандес останется в нашем клубе
Обновлено в 11:57
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тусаром
Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Луки Тусара.
Обновлено в 07:15
Футбол
Клопп: Не думаем о победе в матче с «Ман Сити»
Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп подвел итоги первой половины сезона для команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в 21-м туре английской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:28
Футбол
Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Обновлено в 07:01
Футбол
Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»
Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
Футбол
Мане избежал наказания за то, что схватил Лихтштайнера за горло
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания за стычку с защитником лондонского «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером во время матча 20-го тура английской Премьер-лиги, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини
Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:52
Футбол
Гарри Кейн: «Я хочу оставаться на высшем уровне»
После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» идет на третьем месте и отстает от идущего вторым «Манчестер Сити» на два очка.
Обновлено в 12:21
Футбол
Рабьо отказался перейти в «Тоттенхэм», посчитав клуб слишком слабым
По данным источника, французский хавбек посчитал, что лондонский клуб является слишком слабым для его уровня.
Обновлено в 09:14
Футбол
Комментатор Орлов предсказал приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Популярный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о предполагаемом наказании полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающем "Зенита" Александра Кокорина.
Обновлено в 11:25
Футбол
В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу
Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44