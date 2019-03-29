Венгрия захотела получать газ в обход УкраиныLenta.ru 07:42

с чего всё началось

Предполагается, что поставки будут идти в обход Украины, отмечает Segodnya.ua. Глава венгерского МИДа отметил, что конфликт между Москвой и Киевом имеет большое влияние на Центральную Европу, поскольку соглашение о постоянных поставках газа из России через Украину с 2020 года все еще не заключено.

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Политика Захарова посоветовала США прекратить толкать Венесуэлу к гражданской войне Россия готова способствовать диалогу правительства и оппозиции в Венесуэле и рекомендует США прекратить "душить" экономику Венесуэле и подталкивать страну к гражданской войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Энергетика Козак не опасается роста цен на топливо Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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Хоккей НХЛ. Елесин и Чибисов могут перейти в «Калгари» У хоккеистов есть и другие варианты, но, скорее всего, они перейдут во «Флэймс». По ходу сезона Чибисова также просматривал «Виннипег».

Спорт Британские спортсмены стали работать с тренером-мошенником Три британских легкоатлета начали сотрудничать с тренером Лэнсом Брауманом, который был замешан в мошенничестве.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.

Политика Байдена обвинили в домогательствах Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.

Происшествия В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.

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Происшествия Снежная лавина заблокировала дорогу к трем селам в горах Дагестана Дорога к трем населенным пунктам Тляратинского района Дагестана заблокирована из-за схода снежной лавины, пострадавших нет.

Культура YouTube разблокировал видео Парфенова и Дудя У Парфенова YouTube заблокировал выпуск программы «Намедни», посвященный событиям 1946 года, у Дудя — интервью с телеведущим и бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым.