Политика
Венгрия захотела получать газ в обход УкраиныLenta.ru 07:42
Предполагается, что поставки будут идти в обход Украины, отмечает Segodnya.ua. Глава венгерского МИДа отметил, что конфликт между Москвой и Киевом имеет большое влияние на Центральную Европу, поскольку соглашение о постоянных поставках газа из России через Украину с 2020 года все еще не заключено.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Власти Венгрии рассчитывают с 2021 года начать получать природный газ из Азербайджана с целью диверсификации поставок углеводородов, пишет "Европейская правда".Ruposters.ru08:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано
Обновлено в 11:35
Политика
Захарова посоветовала США прекратить толкать Венесуэлу к гражданской войне
Россия готова способствовать диалогу правительства и оппозиции в Венесуэле и рекомендует США прекратить "душить" экономику Венесуэле и подталкивать страну к гражданской войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 11:16
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено в 11:19
Энергетика
Козак не опасается роста цен на топливо
Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Игры
Valve неожиданно показала собственный VR-шлем
Изображение шлема виртуальной реальности (VR) Index появилось на игровой платформе Steam, принадлежащей Valve.
Обновлено в 06:41
Хоккей
НХЛ. Елесин и Чибисов могут перейти в «Калгари»
У хоккеистов есть и другие варианты, но, скорее всего, они перейдут во «Флэймс». По ходу сезона Чибисова также просматривал «Виннипег».
Обновлено в 11:07
Спорт
Британские спортсмены стали работать с тренером-мошенником
Три британских легкоатлета начали сотрудничать с тренером Лэнсом Брауманом, который был замешан в мошенничестве.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
Обновлено в 11:32
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Байдена обвинили в домогательствах
Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту
Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:09
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Общество
Музеи Москвы оказались популярнее театров у иностранцев
Судя по мониторингу соцсетей, туристы и болельщики совмещали прогулки по городу с посещением музеев и театров.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Музыка
The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера
Обновлено в 11:47
Политика
Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО
25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки.
Обновлено в 08:15
Происшествия
90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива в Петербурге
На помощь рыбакам были направлены судна на воздушной подушке Почти 90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива 30 марта.
Обновлено в 10:47
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Политика
Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине
На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, предлагающая писать слово "Россия" с маленькой буквы.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован
Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Снежная лавина заблокировала дорогу к трем селам в горах Дагестана
Дорога к трем населенным пунктам Тляратинского района Дагестана заблокирована из-за схода снежной лавины, пострадавших нет.
Обновлено в 10:46
Культура
YouTube разблокировал видео Парфенова и Дудя
У Парфенова YouTube заблокировал выпуск программы «Намедни», посвященный событиям 1946 года, у Дудя — интервью с телеведущим и бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30