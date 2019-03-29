Политика

Венгрия захотела получать газ в обход УкраиныLenta.ru 07:42

Предполагается, что поставки будут идти в обход Украины, отмечает Segodnya.ua. Глава венгерского МИДа отметил, что конфликт между Москвой и Киевом имеет большое влияние на Центральную Европу, поскольку соглашение о постоянных поставках газа из России через Украину с 2020 года все еще не заключено.
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с чего всё началось
Власти Венгрии рассчитывают с 2021 года начать получать природный газ из Азербайджана с целью диверсификации поставок углеводородов, пишет
 "Европейская правда".
Ruposters.ru08:56

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СМИ: Венгрия хочет получать газ в обход Украины

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Национальная служба новостей10:48

Венгрия подготовилась получать газ в обход Украины

Московский Комсомолец08:46

Венгрия хочет получать азербайджанский газ

BFM.ru10:54

Венгрия захотела получать газ в обход Украины

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Венгрия заинтересовалась получением газа в обход Украины

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Венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.
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Венгрия
Государство
Государство в Восточной Европе, но есть мнение, что Венгрия находится в Центральной Европе. Иные ставят под сомнение обе версии, но в вопросе о точном местонахождении Венгрии между собой расходятся. Население - 9 830 485 чел., площадь территории - 93 036 км². Занимает 89-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.
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