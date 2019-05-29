Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»RT на русском 04:28
Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в компании «Транснефть». По уточнённым данным, перекачка нефти была запущена на пункте «Фенешлитке» в 0:10 по местному времени.
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с чего всё началось
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал журналистам, что Россия реверсом по трубопроводу "Дружба" примет из Белоруссии около одного миллиона тонн загрязненной нефти. Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле.РИА Новости04:08
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Культура
Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю
Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Театры
Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 05:38
Авто
УАЗ изменил цены на «Пикап» и «Хантер»
Обновлено в 04:57
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
Обновлено в 04:30
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот – совсем не простой, уверяют журналисты.
Обновлено в 05:18
Общество
Власти оценили последствия авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек, обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли.
Обновлено в 05:46
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о мерах США по дестабилизации России
В Минобороны рассказали, как Соединенные Штаты Америки рассчитывают дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:54
Космос
В РАН назвали стоимость разработки станции «Венера-Д»
Общая стоимость разработки российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д" превышает 17 миллиардов рублей, сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев на Совете РАН по космосу.
Обновлено в 05:34
Финансы
Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии
Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Политика
Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика
Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Общество
Курские выпускники сдают ЕГЭ по математике
Сегодня выпускники сдают первый обязательный экзамен — математику.
Обновлено в 04:00
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Общество
МЧС предупредило о сильной жаре в Москве
Обновлено в 04:47
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Баскетбол
Дюрант полетит с «Голден Стэйт» в Торонто на первые матчи финала плей-офф НБА
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант полетит с командой на первые два матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Лётные испытания ударного БПЛА «Охотник» начнутся в июле-августе
Беспилотный аппарат "Охотник" в рамках заводских испытаний впервые совершит полноценный полет на аэродроме Новосибирского авиазавода летом текущего года, предварительно, в июле - августе.
Обновлено в 03:32
Политика
Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире
Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 03:10