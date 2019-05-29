Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»RT на русском 04:28

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал журналистам, что Россия реверсом по трубопроводу "Дружба" примет из Белоруссии около одного миллиона тонн загрязненной нефти. Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле.

с чего всё началось

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в компании «Транснефть». По уточнённым данным, перекачка нефти была запущена на пункте «Фенешлитке» в 0:10 по местному времени.

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