Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»RT на русском 04:28

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в компании «Транснефть». По уточнённым данным, перекачка нефти была запущена на пункте «Фенешлитке» в 0:10 по местному времени.
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с чего всё началось

Белоруссия вернула России по «Дружбе» 163 тысячи тонн «грязной» нефти

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал журналистам, что Россия реверсом по трубопроводу "Дружба" примет из Белоруссии около одного миллиона тонн загрязненной нефти. Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле.
РИА Новости04:08

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Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Газета.Ru03:52

Венгрия возобновила прокачку нефти через «Дружбу»

РБК04:08

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

ТАСС03:57

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русском04:28

«Транснефть» объявила о начале прокачки чистой нефти в Венгрию

Интерфакс03:39

Белоруссия вернула России по «Дружбе» 163 тысячи тонн «грязной» нефти

РИА Новости04:08

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Говорит Москва03:49
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Культура

Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю

Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 05:38
Авто

УАЗ изменил цены на «Пикап» и «Хантер»

Обновлено в 04:57
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
Обновлено в 04:30
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот – совсем не простой, уверяют журналисты.
Обновлено в 05:18
Общество

Власти оценили последствия авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек, обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли.
Обновлено в 05:46
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о мерах США по дестабилизации России

В Минобороны рассказали, как Соединенные Штаты Америки рассчитывают дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:54
Космос

В РАН назвали стоимость разработки станции «Венера-Д»

Общая стоимость разработки российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д" превышает 17 миллиардов рублей, сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев на Совете РАН по космосу.
Обновлено в 05:34
Финансы

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Политика

Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика

Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Общество

Курские выпускники сдают ЕГЭ по математике

Сегодня выпускники сдают первый обязательный экзамен — математику.
Обновлено в 04:00
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков

Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти

В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Общество

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве

Обновлено в 04:47
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Баскетбол

Дюрант полетит с «Голден Стэйт» в Торонто на первые матчи финала плей-офф НБА

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант полетит с командой на первые два матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

Обновлено в 05:04
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Лётные испытания ударного БПЛА «Охотник» начнутся в июле-августе

Беспилотный аппарат "Охотник" в рамках заводских испытаний впервые совершит полноценный полет на аэродроме Новосибирского авиазавода летом текущего года, предварительно, в июле - августе.
Обновлено в 03:32
Политика

Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире

Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 03:10
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