Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru вчера в 03:52

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостановили прием российской нефти. На настоящий момент прокачку нефти возобновили Белоруссия и Украина.
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