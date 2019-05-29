Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru вчера в 03:52
Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостановили прием российской нефти. На настоящий момент прокачку нефти возобновили Белоруссия и Украина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин подписал закон о военной службе по контракту для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане смогут проходить военную службу в РФ по контракту только один раз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 19:57
Транспорт
СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкарте
В апреле гендиректор Федеральной пассажирской компании, которая является «дочкой» РЖД, Пётр Иванов рассказал о цене на билет в новый вагон купе с душем и сейфами.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено 28 мая в 13:57
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Санса Старк рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»
Актриса Софи Тернер, исполнявшая роль Сансы Старк в саге "Игра престолов", ответила на вопрос о возможности ее появления в спин-оффах сериала, сообщает Sky News.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в российской авиации
Катастрофа пассажирского самолета SSJ-100 в «Шереметьево» показала, что в российской авиационной отрасли имеются серьезные проблемы.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
В Израиле впервые назначены повторные парламентские выборы
Парламент Израиля утвердил закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы.
Обновлено в 01:05
Политика
Савченко объявила о намерении участвовать в выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что её партия примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Райан Гиггз: «Я играл против Месси, но Зидан - лучший»
Бывший лидер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отметил, что Зинедин Зидан является лучшим футболистом, против которого он играл.
Обновлено в 00:12
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Новосибирской области в ДТП погибли два человека
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Военный вертолет разбился на Украине
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Здоровье
Пространство «Здоровое общество» впервые заработает на ПМЭФ
Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума заработает пространство «Здоровое общество».
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Ассанжа перевели в тюремную больницу
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.
Обновлено вчера в 19:14
Гаджеты
Xiaomi представила смартфоны Redmi K20 и K20 Pro
Китайская компания Xiaomi представила публике два новых флагманских смартфона, устройства получили маркировку Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено 28 мая в 11:57
Финансы
Украина начала распродавать золотой запас
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в мае 2019 года золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 23:52
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29