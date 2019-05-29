Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru вчера в 03:52

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостановили прием российской нефти. На настоящий момент прокачку нефти возобновили Белоруссия и Украина.

Транспорт СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт "Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Энергетика ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.

Происшествия Косово мешает лечению российского дипломата Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.

Экономика Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.

Авто Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.

Шоу-бизнес Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса» Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.

Армия и оружие Вертолет ВСУ разбился на Украине, погибли пять человек Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение на западе Украины. Погибли четыре члена экипажа и офицер.

Футбол ЦСКА предложил Итудису новый контракт Руководство ЦСКА и главный тренер команды Димитрис Итудис дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества.

Экономика Экономисты предсказали снижение реальных доходов россиян в 2019 году По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.

Происшествия Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.

Кино Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма» В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Космос Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".

Политика Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.

Шоу-бизнес Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах 48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.

Армия и оружие Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57 В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Экономика В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Политика Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспуск До сих пор в истории страны не было ни одного случая, чтобы по итогам парламентских выборов не было сформировано правительство.

Авто В июне стартует производство внедорожника BMW X7 в России Немецкий автомобильный гигант BMW уже к июню нынешнего года приступит к этапу сборки новейшего кроссовера BMW Х7 на предприятии «Автотор» в Калининграде.