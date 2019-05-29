Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru вчера в 03:52
Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостановили прием российской нефти. На настоящий момент прокачку нефти возобновили Белоруссия и Украина.
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Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение на западе Украины. Погибли четыре члена экипажа и офицер.
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ЦСКА предложил Итудису новый контракт
Руководство ЦСКА и главный тренер команды Димитрис Итудис дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества.
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Следить за пульсом волгоградцам помогут «умные» часы
На смену механическим и электронным часам приходят «умные» гаджеты.
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Обновлено 28 мая в 21:29
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Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»
В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
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Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено вчера в 11:54
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«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
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Политика
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Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 12:02
Экономика
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
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Политика
Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспуск
До сих пор в истории страны не было ни одного случая, чтобы по итогам парламентских выборов не было сформировано правительство.
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Авто
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Немецкий автомобильный гигант BMW уже к июню нынешнего года приступит к этапу сборки новейшего кроссовера BMW Х7 на предприятии «Автотор» в Калининграде.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено вчера в 16:07
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Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении
В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
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