Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru вчера в 03:52

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостановили прием российской нефти. На настоящий момент прокачку нефти возобновили Белоруссия и Украина.
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Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Газета.Ruвчера в 03:52

Венгрия получила чистую нефть по «Дружбе»

РБКвчера в 13:42

Чистая нефть дошла до приемного пункта «Фенешлитке» в Венгрии

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В Венгрию поступила чистая нефть по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъвчера в 15:59

Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»

РИА Новостивчера в 03:52

«Транснефть» объявила о начале прокачки чистой нефти в Венгрию

Интерфаксвчера в 03:39
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Транспорт

СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт

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NASA: Полное солнечное затмение ожидают 2 июля

По информации NASA, полное затмение Солнца состоится 2 июля.
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Происшествия

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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
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Electronic Arts представила расписание трансляций EA Play на 8 июня

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Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.
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Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»

Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

Вертолет ВСУ разбился на Украине, погибли пять человек

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение на западе Украины. Погибли четыре члена экипажа и офицер.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес

Екатерина Директоренко «сожгла» волосы после развода с Кириллом Емельяновым

Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко развелись после восьми лет брака.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

ЦСКА предложил Итудису новый контракт

Руководство ЦСКА и главный тренер команды Димитрис Итудис дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества.
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Экономика

Экономисты предсказали снижение реальных доходов россиян в 2019 году

По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.
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Происшествия

Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ

Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.
Обновлено вчера в 23:00
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Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»

В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

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Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
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Шоу-бизнес

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах

48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено вчера в 05:48
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 12:02
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
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Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспуск

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Немецкий автомобильный гигант BMW уже к июню нынешнего года приступит к этапу сборки новейшего кроссовера BMW Х7 на предприятии «Автотор» в Калининграде.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
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Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении

В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено вчера в 14:40
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