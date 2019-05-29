Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти". Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.
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«Процесс вытеснения начался»

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Венгрия получила чистую нефть по «Дружбе»

РБК13:42

Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»

РИА Новости03:52

Венгрия получила чистую нефть по трубопроводу «Дружба»

ТАСС12:03

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

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Известия12:04

«Транснефть» объявила о начале прокачки чистой нефти в Венгрию

Интерфакс03:39
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
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В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

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В России резко подорожали билеты в плацкарт

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Происшествия

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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Доклинические испытания препарата на основе радиоактивного изотопа радий-223, применяемого в онкологии для лечения костных метастазов, планируется выполнить в России по заказу Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом").
Обновлено в 21:12
Происшествия

Врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

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Владимир Путин подписал закон об электронном голосовании в Москве

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва».
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В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа

В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
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Глава Магаданской области Сергей Носов назначил врио вице-губернатора, врио первого заместителя председателя правительства региона и министра ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:38
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Экономика

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Политика

На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных

Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие

Индийское недоумение: подбираем новые истребители - ракеты испытываем на Су-30МКИ

Речь идёт о том, что отдельные высокопоставленные лица в Индии называют Су-30МКИ устаревшими, требуя обновления на «более современные» боевые самолёты, но в то же время итоги испытаний крылатых ракет и авиабомб показывают, что об «устаревании» Су-30МКИ говорить явно преждевременно.
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Реальные доходы россиян продолжат падение

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
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Томас Тухель: «Неймар принимает все близко к сердцу. Мбаппе считает свои голы, забитые даже на тренировках»

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Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
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В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

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На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
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Эден Азар: «Думаю, что провел последний матч за „Челси“»

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что матч против "Арсенала" в финале Лиги Европы (4:1), скорее всего, стал для него последним в составе "синих".
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Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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В BMW запатентовали дрона-мойщика машин

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