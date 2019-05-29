Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти". Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.
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Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Здоровье
Минздрав РФ будет считать сколько россияне пьют в отпуске самогона
Как пишут "Известия", Минздрав РФ поменяет методику подсчета потребления алкоголя в стране на душу населения.
Обновлено в 20:07
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Радикалы штурмом взяли здание мэрии во Львове
Обновлено в 08:41
Здоровье
Ученые «Росатома» переходят к испытаниям «убийцы метастазов»
Доклинические испытания препарата на основе радиоактивного изотопа радий-223, применяемого в онкологии для лечения костных метастазов, планируется выполнить в России по заказу Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом").
Обновлено в 21:12
Происшествия
Врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
Обновлено в 08:33
Политика
Владимир Путин подписал закон об электронном голосовании в Москве
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва».
Обновлено в 17:13
Культура
В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа
В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено в 13:16
Политика
Правительство Магаданской области обновило состав
Глава Магаданской области Сергей Носов назначил врио вице-губернатора, врио первого заместителя председателя правительства региона и министра ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:38
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Индийское недоумение: подбираем новые истребители - ракеты испытываем на Су-30МКИ
Речь идёт о том, что отдельные высокопоставленные лица в Индии называют Су-30МКИ устаревшими, требуя обновления на «более современные» боевые самолёты, но в то же время итоги испытаний крылатых ракет и авиабомб показывают, что об «устаревании» Су-30МКИ говорить явно преждевременно.
Обновлено в 08:44
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Футбол
Томас Тухель: «Неймар принимает все близко к сердцу. Мбаппе считает свои голы, забитые даже на тренировках»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель дал оценку личностным качествам Неймара и Килиана Мбаппе.
Обновлено в 21:35
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
Российских туристов, по предварительным данным, на борту затонувшего в Будапеште судна не было.
Обновлено в 19:14
Авто
«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Футбол
Эден Азар: «Думаю, что провел последний матч за „Челси“»
Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что матч против "Арсенала" в финале Лиги Европы (4:1), скорее всего, стал для него последним в составе "синих".
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Авто
Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах
Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.
Обновлено в 19:02
Финансы
Сбережения имеют 46% россиян и чаще хранят их в рублях - «Ромир»
Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Авто
В BMW запатентовали дрона-мойщика машин
Обновлено в 12:17