Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти". Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.
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РИА Новости03:52

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