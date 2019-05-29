Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти". Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.
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Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русском04:28

Венгрия возобновила прокачку нефти через «Дружбу»

РБК04:08

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Говорит Москва03:49

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Газета.Ru03:52

Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»

РИА Новости03:52

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Интерфакс03:39

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

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