Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»Газета.Ru 03:52
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти". Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.
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Гаджеты
Redmi K20 и Redmi K20 Pro получили разные датчики изображения
Изначально говорилось о том, что Redmi K20 и Redmi K20 Pro отличаются используемыми однокристальными системами, а также мощностью зарядки.
Обновлено в 06:47
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено в 08:32
Кино
Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях»
Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.
Обновлено в 08:48
Космос
На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Как изменилась за 17 лет Оксана Федорова
Обновлено в 13:30
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе
Обновлено в 15:41
Происшествия
Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Космос
100 лет назад была впервые проверена теория относительности
Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Транспорт
Электробус: шесть вопросов о новом виде транспорта в Калининграде
Администрация Калининграда ожидает прибытия нового вида общественного транспорта — электробуса.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО
«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено вчера в 21:32
Баскетбол
Баскетбольные «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ
«Химки» дома обыграли УНИКС в четвертом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает портал «Чемпионат».
Обновлено в 14:35
Футбол
«Милан» начал переговоры с Симоне Индзаги
Руководство Милана продолжает поиски нового главного тренера после ухода Дженнаро Гаттузо.
Обновлено в 17:44
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Хоккей
Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»
Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Футбол
Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»
«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
Обновлено в 17:03
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41